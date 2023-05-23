Компания томской «Савы» признана банкротом

Арбитражный суд ввел процедуру конкурсного производства в ООО «Томская производственная компания (ТПК) “Сава”». О признании ее банкротом просили Федеральная налоговая служба и ООО «Транспортная компания “Томичка”».

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Налоговые требования к ТПК «Сава», по данным ФНС, составляют 291,6 млн руб. Долг перед транспортной компанией, по заявлению «Томички», – 370,2 тыс. руб.

Томская производственная компания «Сава» основана в 2000 году, специализируется на выпуске и реализации продуктов питания из дикорастущих садовых ягод, грибов, кедровых орехов и различных лекарственных трав. Производит масложировые и ягодно-фруктовые начинки. Основной владелец группы компаний «Сава» — Андрей Никитин. По данным «СПАРК-Интерфакс», ему принадлежа три компании с названием ООО «ТПК ”Сава”». Та, что была признана судом банкротом, будет ликвидирована – соответствующее решение принято собственником за три недели до поступления в суд заявления о ее банкротстве. Это ООО «ТПК “Сава”» владеет лицензией на добычу питьевой воды и шестью сертификатами на производство варенья, повидла и джемов из ягод. Выручка компании, в 2018 году составлявшая 1,1 млрд руб., в 2022 году снизилась до 100 тыс. руб., она впервые получила убыток – 375 млн руб. Две компании Андрея Никитина с таким же названием и адресом продолжают работу. В 2022 году они получили по 707,9 млн руб. и 1,6 млрд руб. выручки.

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Дарья Решетникова