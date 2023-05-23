В Сочи в суд направили дело о ложном минировании ночного клуба

В Сочи в суд направили материалы уголовного дела, возбужденного в отношении местной жительницы, заявившей о минировании ночного клуба. По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, проверка не подтвердила переданные сведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Perfect Stock Фото: Perfect Stock

В ведомстве сообщили, что 19-летняя жительница Сочи, будучи в ночном клубе в Адлерском районе, поругалась с другой посетительницей заведения. После конфликта девушка позвонила в полицию и сообщила об угрозе зданию. Проверка не выявила предметов, угрожающих жизни и здоровью людей. В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

На время проведения расследования фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В случае признания вины девушки наказание может достигать пяти лет лишения свободы.

Анастасия Донскова

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