В Сочи в суд направили дело о ложном минировании ночного клуба

В Сочи в суд направили материалы уголовного дела, возбужденного в отношении местной жительницы, заявившей о минировании ночного клуба. По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, проверка не подтвердила переданные сведения.
Фото: Perfect Stock
В ведомстве сообщили, что 19-летняя жительница Сочи, будучи в ночном клубе в Адлерском районе, поругалась с другой посетительницей заведения. После конфликта девушка позвонила в полицию и сообщила об угрозе зданию. Проверка не выявила предметов, угрожающих жизни и здоровью людей. В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
На время проведения расследования фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В случае признания вины девушки наказание может достигать пяти лет лишения свободы.
Читайте нас в Telegram