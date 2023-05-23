В Перми будут судить участников группы, изготовившей несколько сотен тонн контрафактного моторного масла

В ГУ МВД по Пермскому краю окончено расследование в отношении предполагаемых членов преступной группы, которые обвиняются в производстве контрафактного моторного масла с использованием наименований известных брендов. Как сообщает пресс-служба краевого главка МВД, установлено, что местный житель 1986 года рождения организовал на территории базы изготовление контрафактной продукции в промышленных масштабах. В помещении имелось четыре станка по розливу масла в подготовленную тару и нанесению этикеток, а также мощное насосное оборудование для подачи сырья. Непосредственно производством масла занимались трое мужчин и одна женщина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Пермскому краю Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В ходе осмотра оперативники подразделений управления экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили свыше 200 тонн готовой продукции, а также 300 тонн масла, подготовленного для разлива по канистрам. По данным полиции, произведенный товар имел качественные внешние характеристики и для рядового потребителя был практически неотличим от оригинальной продукции. Ущерб, нанесенный правообладателю, составил более 130 млн руб. Оперативники также установили организации, которые поставляли злоумышленникам тару и этикетки с незаконным использованием товарного знака.

В качестве обеспечительной меры на имущество обвиняемых (объекты недвижимости) наложен арест на общую сумму около 280 млн руб.

Один из фигурантов заключил досудебное соглашение, его дело будет рассматриваться в особом порядке. Дело в отношении остальных шести обвиняемых также направлено в суд для рассмотрения по существу.