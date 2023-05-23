Из Челябинска в Троицк запустят дополнительные пригородные поезда

С 1 июня между Челябинском и Троицком запустят дополнительный пригородный поезд №7105. Он будет курсировать ежедневно до 1 октября, сообщают в министерстве дорожного хозяйства региона.

На маршруте задействуют электропоезд ЭП2Д. Его вагоны оборудованы эргономичными сидениями с USB-портами для зарядки гаджетов, системой климат-контроля, электронными информационными табло и видеонаблюдением. Из Челябинска поезд будет отправляться в 17:15. Обратный маршрут назначен на 09:15.

Решение о запуске дополнительного поезда связано с намерением разгрузить электропоезда «Ласточка» на маршруте Челябинск — Магнитогорск, число пассажиров на которых может вырасти из-за закрытия на ремонт магнитогорского аэропорта.

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