В Екатеринбурге медсестра отсудила деньги у пенсионного фонда за заболевание короновирусом

Свердловский областной суд обязал региональный Фонд пенсионного и социального страхования выплатить медсестре из Екатеринбурга более 80 тыс. руб. за заболевание коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

С иском в суд обратилась Татьяна Ш., которая работает медсестрой поликлинике городской больницы №2. В феврале прошлого года после контакта с пациентом она заразилась COVID-19, что было подтверждено лабораторно. Согласно указу президента, за это ей полагалась страховая выплата в размере 68,8 тыс. руб. Однако Фонд отказался начислять ей выплаты, поскольку на момент подачи документов временное положение о выплатах было окончено.

Медсестра обратилась в Ленинский районный суд Екатеринбурга с требованием обязать Фонд выплатить ей 68,8 тыс. руб. за болезнь, 5 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда, а также 15 тыс. руб. судебных расходов. В Фонде против иска возражали, отмечая, что врачебная комиссия по расследованию страхового случая была проведена в период действия Временного положения, однако документы на выплату были поданы позже.

Ленинский райсуд иск удовлетворил частично, снизив размер компенсации морального вреда до 3 тыс. руб. Остальные требования женщины были удовлетворены. В Фонде с решением не согласились и подали апелляцию в Свердловский облсуд, который оставил решение суда первой инстанции без изменений.

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