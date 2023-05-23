Аномальная жара ожидается в Нижегородской области с 23 по 27 мая

С 23 по 27 мая на юго-востоке Нижегородской области установится аномально жаркая погода, сообщили в региональном управлении МЧС. По прогнозу, среднесуточная температура воздуха поднимется до +23°C. Это выше климатической нормы, котора составляет +15°C.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В жаркую погоду повышается вероятность возникновения лесных пожаров. МЧС просит нижегородцев не разводить костры вблизи лесов, не жечь мусор на садовых участках и не оставлять стеклянные бутылки на солнце.

Также в ведомстве рекомендуют проводить меньше времени на солнце и соблюдать правила поведения на воде.

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Анастасия Еремина