Центру патриотического воспитания Башкирии присвоено имя участника СВО Алмаза Сафина

ГБУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Республики Башкортостан» присвоено имя Героя РФ Алмаза Сафина. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.

Финансироваться мероприятия, связанные с присвоением имени, будут за счет собственных средств учреждения.

Алмаз Сафин родился в 1985 году в селе Раевский Альшеевского района Башкирии. Окончил девять классов средней школы №2 и СПТУ № 111, затем электромеханический техникум Бердска. С 2014 года служил по контракту в Новосибирском высшем военном командном училище. В 2018 году участвовал в боевых действиях в Сирии. С 30 сентября 2022 года принимал участие в специальной военной операции на Украине в составе 237 гвардейского десантно-штурмового полка 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Военнослужащий погиб 14 января во время боев на Красно-Лиманском операционном направлении в районе населенного пункта Кременная. В начале января указом президента России Владимира Путина ему посмертно присвоено звание Героя России. Похоронен на братском кладбище в селе Шафраново Альшеевского района республики.

Влада Шипилова

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