В Завьяловском районе Удмуртии оказалась напряженная ситуация с водоснабжением из-за жары и огородного сезона

В Завьяловском районе Удмуртии сложилась «напряженная» ситуация с водоснабжением жителей из-за аномальной жары и активным использованием питьевой воды для полива огородов, рассказал во «ВКонтакте» глава района Константин Русинов. Все скважины работают на полную мощность, однако большой разбор воды не позволяет полностью обеспечить водоснабжение во многих населенных пунктах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По сложившейся обстановке было проведено совещание с представителями ресурсоснабжающих организаций и руководителями территориальных органов. В результате было решено, что в селе Гольяны и в микрорайоне «Восточный» села Люк, а также в деревнях Пирогово и Лудорвай построят новые скважины.

Кроме того, в деревне Новая Казмаска пройдут работы по устранению порывов водопровода, в деревне Каменное — проведут ремонт на водопроводе и построят новую скважину в районе улиц Центральная и Южная. В микрорайоне «Радуга» в селе Ягул и деревне Старое Мартьяново к системе водоснабжения подключат новые скважины, в селе Первомайский установят более мощный насос и подключат новую скважины. В селе Завьялово пройдет проверка водопровода по ул. Механизаторов на предмет порыва и закольцовка ул. Первомайской с общей системой водоснабжения. При необходимости здесь установят дополнительную емкости для набора воды в микрорайоне «Южный -2».

Протоколом комиссии по чрезвычайным ситуациям в Завьяловском районе введут режим повышенной готовности. В случае ухудшения обстановки возможны дополнительные меры вплоть до введения графика подачи воды.