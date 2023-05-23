Президент «ЭР-Телекома» стал почетным гражданином Перми

Депутаты Пермской городской думы сегодня на пленарном заседании поддержали присвоение звания «Почетный гражданин города Перми» председателю правления региональной общественной организации «Пермское землячество», президенту АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрею Кузяеву. Почетное звание присвоено ему за «активную общественную и благотворительную деятельность, значительный личный вклад в социально-экономическое развитие города Перми».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Звание почетного гражданина города получила также художественный руководитель и главный дирижер МАУ «Академический хор “Млада”» Ольга Выгузова. Ей было решено присвоить почетный титул «за значительный личный вклад в развитие культуры и искусства в городе Перми».

Звание «Почетный гражданин города Перми» присваивается не более чем двум гражданам в год в канун празднования Дня города. В 2022 году это звание было присвоено директору МАОУ «Пермская кадетская школа №1 “Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А. В. Суворова”» Марату Валиеву и главврачу ГБУЗ ПК «Детская клиническая больница №13» Ольге Токмаковой.