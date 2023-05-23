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В Челябинской области пресекли незаконный ввоз 42 тонн грецких орехов

Сотрудники Челябинской таможни пресекли ввоз в РФ сомнительной партии грецких орехов из Казахстана массой 42 т. Груз неизвестного происхождения возвращен на территорию республики, сообщают в ведомстве.

Нарушения таможенники выявили в ходе проверки двух большегрузов в пункте пропуска «Бугристое». Перевозимая в них партия грецких орехов имела признаки недействительного фитосанитарного сертификата. По факту нарушений порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на водителей составили два административных протокола.

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