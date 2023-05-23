Ярославца лишат квартиры за антисанитарию

Кировский районный суд Ярославля удовлетворил иск о продаже с торгов квартиры местного жителя. Решение опубликовано на сайте суда. Иск подала администрация Кировского и Ленинского районов в связи с тем, что квартира находится в запущенном, антисанитарном состоянии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Суд

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Мужчина является собственником и жильцом квартиры, в которой ранее жила и его умершая мать. В администрацию жаловались соседи ответчика. Сотрудники органа власти выходили на место и составляли акты о неудовлетворительном состоянии.

«Установлено, что помещение квартиры находится в запущенном, крайне неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, стены частично разрушены до деревянной балки, везде наблюдаются следы плесени и грибка, разрушение штукатурного и покрасочного слоя, стояки ХВС и ГВС, канализации имеют следы ржавчины, душевой смеситель в неисправном состоянии, наблюдается засор ванны, бачок унитаза в неисправном состоянии, на полу имеются следы гниения дерева, ДСП, следы плесени, грибка, грязи»,— говорится в решении суда.

Проблемы в квартире приводили к авариям на сетях в доме. Администрация района неоднократно предупреждала владельца о необходимости отремонтировать жилье, но никаких мер он не предпринял. Соседи ответчика в суде поддержали позицию чиновников, сам владелец квартиры на суд не пришел. По мнению истца, поведение мужчины создает угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию проживающих в доме граждан. Суд с этим согласился.

«Если собственник после предупреждения продолжает нарушать права и интересы соседей или использовать жилое помещение не по назначению либо без уважительных причин не произведет необходимый ремонт, суд по иску органа местного самоуправления может принять решение о продаже с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения»,— говорится в решении Кировского районного суда.

Суд принял решение продать квартиру с публичных торгов с выплатой полученной суммы ответчику. Также администрация просила обязать нового собственника привести квартиру в удовлетворительное состояние, но это требование было отклонено.

Антон Голицын