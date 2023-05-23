Прокуратура проверяет коррекционную школу в Петербурге, где издевались над учениками

Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга организовала проверку коррекционной школы № 4, где педагоги оскорбляли учеников и, предположительно, применяли к ним насилие. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

«Поводом для организации проверки послужило коллективное обращение законных представителей несовершеннолетних в прокуратуру района. В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку исполнению должными лицами учреждения законодательства о несовершеннолетних, а также об образовании»,— говорится в сообщении ведомства.

О неправомерных способах преподавания в коррекционной школе стало известно после публикации аудиозаписи с диктофона одного из учеников юристом Никитой Сорокиным, пишет «Фонтанка». На запись попали оскорбления первоклассников одной из учительниц, а также угрозы применить к школьникам физическую силу. Ситуацию, помимо СКР, проверяет районная администрация. Там утверждают, что беседовали с педсоставом насчет недопустимых методов преподавания, но никакой реакции со стороны педсостава не последовало.

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