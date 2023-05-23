В Челябинской области в апреле увеличилась выдача автокредитов

В апреле в Челябинской области было выдано 2215 автокредитов – это на 7,1% больше, чем в марте, сообщает Национальное бюро кредитных историй. По количеству выданных займов на покупку автомобилей регион занимает седьмое место с стране.

Положительная динамика в апреле по сравнению с мартом отмечена во всех 30 субъектах с наибольшим числом выданных автокредитов. Наиболее заметный рост – Чувашии (20,9%), Новосибирской (20,8%) и Свердловской (19,7%) областях. В абсолютном выражении лидируют Москва (4550 кредитов за месяц), Московская область (4008) и Санкт-Петербург (3602).

В НБКИ отмечают, что выдача автокредитов растет второй месяц подряд, и в апреле их количество оказалось наибольшим за последние 16 месяцев, превысив показатели начала 2022 года. «Рост выдачи автокредитов в последнее время обусловлен возобновлением в начале года государственной программы льготного кредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом»,- комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.