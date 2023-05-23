В аварии на трассе Курган — Тюмень пострадали пять человек

На 168-м км трассы Курган — Тюмень автомобиль Lada съехал в кювет и опрокинулся, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Инцидент произошел 22 мая.

По предварительной информации, 18-летний водитель ВАЗ2109 не справился с управлением автомобиля из-за того, что, возможно, не выбрал безопасную скорость. Стаж водителя за рулем меньше года. Купил он автомобиль 19 мая, а накануне перегонял ее с друзьями в Курган.

В ДТП пострадали водитель, двое 23-летних пассажиров, 19-летний пассажир и 21-летняя пассажирка автомобиля.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте