В Крыму финансирование социально-культурной сферы за год выросло на 40%

В Крыму на развитие социально-культурной сферы направили 47,1 млрд руб., что на 39,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Республики Крым Фото: Пресс-служба правительства Республики Крым

Расходы на социальную политику выросли в 1,9 раза. С начала текущего года в сферу вложили 10,6 млрд руб. из запланированных 22,2 млрд руб. Поддержку образования увеличили на 37,8%, до 37,8 млрд. руб., из которых уже освоено 10,6 млрд руб. (+9% к показателю 2022 года). В сферу здравоохранения направили 1,2 млрд руб. из предусмотренных 8,2 млрд руб. (+37,8%). Поддержку областей культуры и кинематографии в текущем году увеличат на 31,8%, до 2,1 млрд руб. На эти цели уже направили 333,1 млн руб.

«По отчетным данным на начало мая, консолидированный бюджет республики исполнен с профицитом в 6,4 млрд руб. при доходах почти в 102,1 млрд руб. (33,5% годовых назначений); исполнение по расходам составило 33,8% годовых назначений»,— говорится в сообщении.

В общей сложности расходы республиканского бюджета в 2023 году увеличились в 2,4 раза,до 95,7 млрд руб.

Анастасия Донскова

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