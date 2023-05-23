Томская гордума приняла отчет и. о. мэра о работе в 2022 году

Дума Томска приняла отчет и. о. мэра Михаила Ратнера о работе городской администрации в 2022 году. Сессия муниципального парламента состоялась 23 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Доронин, Коммерсантъ Фото: Валерий Доронин, Коммерсантъ

Отчет поддержали 18 из 30 участвовавших в голосовании депутатов. Девять проголосовали против, еще трое воздержались. В частности, за принятие отчета выступила фракция «Единой России», против – КПРФ, воздержались депутаты от партии «Яблоко».

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в 2021 году отчет руководителя города впервые в его истории не был принят. В прошлом году отчет был утвержден, но тогда с трудом удалось собрать кворум для принятия решения.

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Валерий Лавский