В Челябинской области 222 человека заболели COVID-19 за неделю

На прошлой неделе, с 15 по 21 мая, в Челябинской области выявили 222 случая заболевания COVID-19. Почти 90% заболевших – это взрослые жители региона, сообщает управление Роспотребнадзора по Челябинской области.

По сравнению с предыдущей неделей число заболевших коронавирусом сократилось на 119 человек или более, чем на треть. Снижение заболеваемости зафиксировано во всех возрастных группах, кроме детей до года.

Всего с начала регистрации COVID-19 в Челябинской области было подтверждено более 413,5 тыс. случаев. Количество обследований на коронавирус превышает 8,4 млн.

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