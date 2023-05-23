Выпуск товаров и услуг в Челябинской области вырос на 7,7%

В январе-марте индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в Челябинской области составил 107,7% по отношению к показателю аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает контрольно-счетная палата (КСП) региона.

В базовые виды экономической деятельности входят растениеводство, животноводство, охота, промпроизводство, строительство, оптовая и розничная торговля (за исключением транспортных средств), пассажирский и грузовой транспорт. Среди регионов РФ сильнее всего выпуск товаров и услуг в этих сферах к прошлому году вырос на Чукотке (+41,5%), в Крыму (+16,1%), Чечне (+14%) и Кировской области (+12,2%).

Наиболее ощутимо показатель снизился в Санкт-Петербурге (-17,7%), Калужской (-15,3%), Калининградской (-14,2%) и Мурманской (-13,1%) областях.

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