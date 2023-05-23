Следователь не стал задерживать замглавы Индустриального района

Как стало известно «Ъ-Прикамье», городская полиция не стала обращаться в суд с ходатайством об избрани меры пресечения первому заместителю главы администрации Индустриального района города Перми Дмитрию Безденежных. Как сообщил «Ъ-Прикамье» источник в районной управе, вчера поздно вечером после допроса чиновник был отпущен домой. Также на допрос доставлялась его помощница, она, по данным источника, также была отпущена.

Вчера сотрудники МВД задержали господина Безденежных в рабочем кабинете, в управе и по домашним адресам прошли обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве. Оно было связано с исполнением контрактов по благоустройству и содержанию дорог. Оперативным сопровождением дела занимается отдел по борьбе с экономическими преступлениями управления МВД по Перми.

Отметим, что в конце прошлого года был задержан замглавы Дзержинского района Перми Николай Ракинцев. Он проходил обвиняемым по уголовному делу, возбужденному по факту злоупотребления полномочиями. Господин Ракинцев якобы незаконно распорядился не предоставлять средства на благоустройство территории у дома по ул. Подлесной, 17, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Сам чиновник после задержания был помещен под домашний арест, который был отменен судом в конце марта.