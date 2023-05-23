Пермский ТЮЗ перейдет в краевую собственность

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министру культуры региона Алле Платоновой совместно с краевым минимуществом приступить к процедуре передачи МАУК «Пермский ТЮЗ» из муниципальной собственности в краевую. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Вице-премьеру края Андрею Алякринскому дано распоряжение в ближайшее время организовать инспекционный выезд на объект, а также продолжить оказывать полное содействие театру, подрядным организациям в решении всех возникающих вопросов. По словам губернатора, контроль за подобной стройкой должен вестись на высоком профессиональном уровне, а не «перекидываться» на учреждение культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее директор ТЮЗа Артем Агеев обратился к губернатору с открытым письмом, в котором попросил взять муниципальный театр на содержание бюджета Пермского края и с 1 января 2024 года перевести его в подчинение регионального министерства культуры. По словам господина Агеева, желание перейти в ведение министерства культуры связано с конфликтом между театром и администрацией Перми вокруг строительства малой сцены ТЮЗа в центре города. Для продолжения строительных работ театр предложил администрации с 1 июня по 31 августа перекрыть участок между зданиями на ул. Пермской, 68 и 62. Однако мэрия с этим не согласилась, так на участке расположены востребованные платные парковки. Городские власти заявили, что из-за предыдущего закрытия улицы под строительные работы бюджет Перми недополучил 602,5 тыс. руб., и предложили театру компенсировать эти средства. В театре с требованием администрации не согласились.

Работы по строительству малой сцены ТЮЗа начались в 2021 году. Для размещения сцены предлагается реконструировать Дом уездного земства на ул. Пермской, 66. Это здание построено в 1860 году и является объектом культурного наследия. В 2015 году помещение сильно пострадало от пожара, после чего возникла необходимость в его реконструкции. Финансирует строительство малой сцены ПАО «ЛУКОЙЛ», сдать объект планируется в этом году.