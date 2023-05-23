Запрет на посещение лесов в Курганской области продлен до 13 июня

Департамент гражданской защиты, природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области продлил запрет на посещение лесов до 13 июня включительно. В регионе вводится «оранжевый» уровень погодной опасности из-за повышенного риска природных пожаров, сообщает пресс-служба правительства Зауралья.

По данным Курганского гидрометцентра, с 23 по 26 мая в северо-западных районах области ожидается чрезвычайная пожарная опасность — 5 класс в лесах. На остальной территории сохраняется высокая опасность – 4 класс.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», запрет на посещение лесов в Курганской области действует с 12 апреля.

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