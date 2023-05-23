Фонд развития предпринимательства в Удмуртии вошел в тройку лидеров России по объему выданных займов

По итогу 2022 года Удмуртский фонд развития предпринимательства оказался в числе трех лидеров среди государственных микрофинансовых организаций России по объему выданных займов. Соответствующий рейтинг представило агентство «ЭКСПЕРТ РА», сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как рассказал первый заместитель председателя правительства Удмуртии Константин Сунцов, по итогу года региональный фонд развития предпринимательства выдал 1057 займов на сумму 1,8 млрд руб., годом ранее — на 400 млн руб. меньше. Бизнес получал кредиты от 5% годовых при ключевой ставке Центробанка в 20%.