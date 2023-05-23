Стоянку древнего человека повредили взрывами в Иркутской области

Прокуратура Иркутской области инициировала возбуждение уголовного дела по факту нарушения требований сохранения объектов культурного наследия народов Российской Федерации (ст. 243.1 УК РФ). Как указывают в ведомстве, работники геологоразведочной организации взрывными работами на территории Качугского района повредили объект культурного наследия и археологического значения. В результате региону причинен ущерб на сумму 6,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В апреле этого года в прокуратуру обратились члены ОНФ с жалобой на проведение взрывных работ вблизи археологического памятника «Тальминские писаницы». По данным Народного фронта, в результате работ разрушена одна из трех стоянок древнего человека – «Стоянка Хортей-2». Предполагаемая площадь повреждений составила 600 кв. м. Разрушенные участки восстановлению не подлежат, эту информацию ОНФ подтвердила служба по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова