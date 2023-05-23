В Сочи привлекли к ответственности водителя, перевозившего 40 детей на неисправном автобусе

В Сочи выявили и привлекли к административной ответственности 35-летнего водителя автобуса с неисправным рулевым управлением, перевозившего 40 детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Кроме того, конструкция «ПАЗа» была самовольно изменена. Необходимых разрешений на эти манипуляции в ГИБДД не выдавали. В автобусе было всего 24 посадочных места без ремней безопасности. Транспортное средство также не оснащено тахографом.

«Оказалось, что водитель не уплатил более ранние штрафы в срок, за что был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ»,— говорится в сообщении.

В отношении мужчины составили четыре административных материала, а автобус отправили на спецстоянку.

Анастасия Донскова

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