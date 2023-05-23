ММК запускает новое оборудование на предприятии в Тольятти

В производственно-логистическом центре Магнитогорского металлургического комбината в особой экономической зоне «Тольятти» готовят к запуску линии продольного и поперечного раскроя рулонов. Как сообщает пресс-служба ММК, ввод в эксплуатацию запланирован на второй квартал.

Мощность линий – до 90 тыс. и 60 тыс. металла в год соответственно. Они позволяют перерабатывать прокат с покрытием, горячекатанный травленный и холоднокатанный в рулонах с толщиной металла от 0,35 до 3,5 мм, шириной от 800 до 1900 мм и весом рулонов до 35 т.

Производственно-логистический центр в Самарской области ММК открыл в июле прошлого года, для повышения продаж just-in-time (логистическая концепция «точно в срок») и совершенствования возможностей логистики группы. ПЛЦ оснащен умной системой управления складом и может одновременно хранить и обрабатывать до 150 тыс. т продукции.