В Челябинской области осудили двух заключенных колонии за вымогательство денег у военных

Копейский городской суд вынес приговор по уголовному делу о вымогательстве денег у военнослужащих. Обвиняемыми являлись два человека, отбывающих наказание в исправительной колонии, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Суд и следствие установили, что соучастники, находясь в колонии, вступили в сговор для вымогательства средств у военнослужащих, проходящих службу на Южном Урале. В апреле 2021 года вымогателей задержали сотрудники УФСБ России по региону вместе с коллегами из ГУФСИН.

Копейский городской суд признал их виновными по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство) и приговорил одного к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафом 250 тыс. руб., другого – к восьми годам со штрафов 150 тыс. руб.

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