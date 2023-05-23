БК «Парма» сыграл матч с несовершеннолетними заключенными

Игроки БК «Парма» провели мастер-класс по баскетболу в Пермской воспитательной колонии, а затем сыграли с несовершеннолетними осужденными товарищеский матч. Как сообщает пресс-служба «Пармы», были образованы две команды, в которые вошли представители баскетбольного клуба, гости, сотрудники учреждения и осужденные. Игра завершилась ничьей. Инициатива провести мероприятие принадлежала уполномоченному по правам человека в Пермском крае Игорю Сапко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БК «Парма» Фото: БК «Парма»

Баскетбольный клуб «Парма» основан в 2012 году. Выступает в Единой лиге ВТБ.