Отечественные садоводы обратились к федеральному правительству с просьбой о предоставлении субсидий на производство фруктов и ягод. Оптимальным размером компенсации участники рынка считают 10 руб. на каждый килограмм выращенной и реализованной плодово-ягодной продукции. С учетом объема производства 1,55 млн тонн по итогам прошлого года речь идет об общей сумме субсидий в 15 млрд руб. Генеральный директор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков считает, что субсидирование производства фруктов и ягод для садоводов — объективная необходимость.



Николай Щербаков

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«Основная государственная поддержка садоводов на сегодняшний день — это компенсация части затрат на закладку многолетних насаждений. Но такая поддержка только вовлекает в садоводство. Производственные вопросы она не решает. По данным нашей организации, себестоимость производства плодов в среднем растет на 12-15% в год. Еще три-четыре года назад она доходила до 28-30 руб. за кг. Сейчас себестоимость уже более 40 руб. Отпускные цены на готовую плодовую продукцию такими темпами не растут.

Рентабельность в отрасли в последние пять лет стремительно падает. Особенно у тех хозяйств, которые не имеют плодохранилищ. Часть из них находится на грани банкротства. Запас прочности заканчивается и сходит “на нет” даже у крупных садоводческих предприятий.

Многим хозяйствам необходимо строить плодохранилища, чтобы повышать рентабельность своего производства. Но 20% компенсации затрат на строительство и модернизацию плодохранилищ, которые сегодня предоставляет государство, это очень мало. Размер компенсации нужно доводить хотя бы до 50% затрат.

Поддерживать садоводов субсидированием производства фруктов и ягод тоже необходимо. В этом случае все будет максимально прозрачно. Вырастил, продал свои фрукты и ягоды — получи субсидию. Малые хозяйства смогут выжить.

Размер компенсации в 10 руб. за кг выращенной продукции является оптимальным. Мы провели экономические расчеты. Если закрыть границы в период массового сбора и реализации наших плодов, то эти 10 руб. у наших садоводов как раз и останутся. Не будет демпинга в виде польских фруктов. Если же государство не в состоянии закрыть границы в этот период для защиты отечественных садоводов, тогда такая компенсация будет справедливой».

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