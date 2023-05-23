Пермский производитель ложек, несмотря на убытки, не будет менять топ-менеджера

Совет директоров ОАО «Нытва» рекомендовал продлить полномочия гендиректору Дмитрию Бутенко сроком на один год с 1 июня 2023 года, сообщается в материалах общества. Господин Бутенко первый раз возглавил нытвенский метзавод в 2014 году, покинул пост в 2015 году, после вхождения предприятия в процедуру банкротства, и вернулся на должность в 2017-м, после заключения мирового соглашения. С тех пор его полномочия каждый год продлеваются. До работы на «Нытве» Дмитрий Бутенко возглавлял ЗАО «Энгельсский трубный завод».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

С 2017 года «Нытва» постепенно улучшала финансовые результаты, а в 2021 году впервые получила чистую прибыль в размере 245 млн руб. Однако по итогам прошлого года предприятие вновь показало отрицательный финансовый результат — убыток в 150 млн руб. В 2022 году завод на 18,7% сократил выручку по сравнению с 2021 годом, которая составила 2,98 млрд руб. против 3,67 млрд руб. годом ранее.

ОАО «Нытва» — одно из старейших предприятий Западного Урала, основанное в 1756 году. Производит монетные заготовки, ленты, гильзы, столовые приборы. В общем объеме продаж экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья занимает 2,9%.