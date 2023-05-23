В Новосибирске на квадрокоптере пытались перебросить заключенным телефоны и сим-карты

В новосибирскую исправительную колонию №18 пытались передать заключенным телефон и сим-карты при помощи квадрокоптера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным тюремного ведомства, сотрудники ИК-18 ночью заметили подозрительный, на их взгляд, автомобиль, который проезжал рядом с исправительным учреждением. Незамедлительно туда был направлен наряд. При приближении опергруппы неизвестные скрылись на машине. В ходе проверки на прилегающей территории был обнаружен упавший квадрокоптер с привязанным свертком. В не находились мобильные телефоны, сим-карты, наушники, зарядные устройства и аксессуары.

Как писал «Ъ-Сибирь», в 2018 году сотрудники ИК-14, расположенной в Тогучинском районе, сбили дрон, с помощью которого неизвестные пытались передать заключенным 12 сотовых телефонов, четыре зарядных устройства, USB-кабель и гарнитуру. Квадрокоптер с привязанным к нему свертком заметил часовой. Он и поднял тревогу. Рядом с колонией сыщики заметили Subaru Forester, с которой и управлялся дрон. Злоумышленники скрылись на иномарке. Связь с беспилотником пропала, он завис на одном месте. Сбить его не составило большого труда. Кроме того, на месте стоянки Subaru тюремщики нашли еще два свертка, в каждом из них находилось по четыре мобильника.

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Илья Николаев