Вильфанд предупредил о ливнях и граде на Кубани в течение недели

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о проливных дождях, грозах, ливнях и граде на Кубани в течение рабочих дней текущей недели. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: alex_intenso Фото: alex_intenso

На юге европейской части России дожди и град могут стать угрозой для урожая, отметил господин Вильфанд.

«Думаю, что там будет активное воздействие на погоду, удары из пушек по облакам, их расстрел, в кавычках, с помощью реагентов, в регионах, где есть нежные культуры. Речь про виноградники, например»,— говорится в сообщении.

На Кубани осадки будут наиболее интенсивными. Аналогичная ситуация складывается в Ставропольском крае и в республиках Северного Кавказа.

Анастасия Донскова

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