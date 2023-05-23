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Коммерсантъ FM
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Умер спикер заксобрания Омской области, бывший вице-спикер Совфеда Варнавский

Председатель законодательного собрания Омской области Владимир Варнавский умер в возрасте 76 лет. Он работал спикером всех семи созывов, ранее был зампредом Совета федерации.

Владимир Варнавский

Владимир Варнавский

Фото: Сергей Быховец/Коммерсантъ

Владимир Варнавский

Фото: Сергей Быховец/Коммерсантъ

О смерти сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Хоценко. Причина не уточняется. «Владимир Алексеевич всю жизнь работал на благо жителей Омской области. Его дела будут жить всегда в сердцах жителей региона. Это большая утрата для всех нас»,— написал господин Хоценко в Telegram.

Господин Варнавский родился в 1947 году в Омской области. Избирался депутатом заксоба и председателем семи созывов — с 1994 года. Работал вице-спикером Совета федерации в 1996–2002 годах — в тот период главы регионов и председатели заксобов входили в верхнюю палату парламента. Награжден орденом Почета, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Дружбы и орденом Александра Невского. Избирался заместителем председателя Совета федерации.

Леонид Уварчев

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