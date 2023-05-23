Краевые власти организуют для глав муниципалитетов «мобилизационные учения»

В Пермском крае по распоряжению главы региона Дмитрия Махонина пройдут мобилизационные учения для руководителей муниципалитетов. Как сообщает информагентство Ura.ru, мероприятия пройдут с 22 по 24 мая. Цель учений — проверить взаимодействие мэров на местах с органами государственной и региональной власти, а также службами жизнеобеспечения и различными ведомствами.

В первый день учений запланированы проверка оповещения и связи, отлаживание вопросов взаимодействия между различными структурами. Во второй — выполнение мероприятий гражданской обороны и защиты населения, в третий — выполнение мероприятий перевода экономики округа на работу в условиях военного времени.