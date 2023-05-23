Холдинг «Таграс» намерен открыть производство в ОАЭ

Татарстанский холдинг «Таграс» договорился с представителями Kezad Group (ОАЭ) «проработать вопросы» организации производства продукции на площадках индустриальной зоны KIZAD.

Как сообщила пресс-служба «Таграса», встреча с участием директора «Таграс РС» Айрата Закирова состоялась рамках прошедшего в Казани Международного форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». В ней также присутствовали представители Российско-эмиратского делового совета.

Какую именно продукцию намерен производить «Таграс» в ОАЭ, пресс-служба не пояснила.

«Таграс» является нефтесервисной компанией.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"