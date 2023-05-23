Принудительный труд оказался недорогим

Жителю Нурлатского района Идрису Садыкову назначили компенсацию морального вреда за то, что в 2019 году в течение 20 дней полицейский удерживал его на семейной ферме, заставляя работать, и избивал. Суд оценил страдания мужчины в 150 тыс. руб., хотя сам господин Садыков просил выплатить ему 1,2 млн руб. Потерпевший намерен обжаловать решение суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Вчера Нурлатский районный суд Татарстана взыскал с МВД РФ 150 тыс. руб. в пользу местного жителя Идриса Садыкова. В эту сумму были оценены его страдания в течение 20 дней, пока он находился в рабстве у бывшего полицейского и его отца, сообщила правозащитная организация «Травмпункт».

Напомним, как установило следствие, в мае 2019 года оперуполномоченный уголовного розыска местного отделения МВД Динар Гафиятов приехал домой к господину Садыкову, который «проживал один и злоупотреблял спиртными напитками». Под предлогом обеспечить его явку в отдел полиции Динар Гафиятов «привез мужчину в дом своего отца, в Аксубаевский район, где на протяжении нескольких недель вместе с отцом бесплатно использовал его труд, систематически избивая потерпевшего».

Идрис Садыков рассказывал правозащитникам, что в течение 20 дней жил в будке, где были диван и телевизор. Ему выделили одеяло и подушку, но сбежать возможности у него не было. В случае побега полицейский угрожал повесить на Идриса Садыкова преступление: якобы он ограбил магазин. Мужчина должен был ухаживать за скотом, колоть дрова. «За отказ убирать экскременты животных его ударили несколько раз, а за отказ от очистки отходов из канализации облили кипятком руки, отчего на руках потерпевшего образовались ожоги II степени»,— сообщал Следственный комитет России.

Мужчину отпустили, когда его начала искать сестра из Альметьевска. Правозащитники отмечали, что полицейский дал потерпевшему телефон, немного еды, пачку сигарет и 300 руб., после чего оставил на дороге. Господин Садыков добрался до своего родного села Чулпаново, а оттуда на попутках — к сестре в Альметьевск. Она уговорила его написать заявление в следственные органы.

Из полиции Динара Гафиятова уволили за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. СКР возбудил уголовное дело по двум статьям УК РФ — ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ст. 127.2 (использование рабского труда). Гособвинение просило для него 14 лет лишения свободы. Однако Аксубаевский райсуд признал его виновным лишь в использовании рабского труда и назначил четыре года колонии общего режима, запретив работать в органах внутренних дел в течение трех лет.

Бывший полицейский обжаловал приговор, указав, что Идрис Садыков «свободно передвигался в хозяйстве, был опрятно одет, выбрит, в любое время мог уйти от них, ходил в магазин за сигаретами». По словам экс-полицейского, мужчина работал на ферме за плату, но так как он не отремонтировал трактор, ему «не выплатили полную сумму денег». Также Динар Гафиятов утверждал, что не бил потерпевшего.

Верховный суд Татарстана отправил дело экс-полицейского на новое рассмотрение. В результате Нурлатский райсуд увеличил срок до пяти лет лишения свободы, но Верховный суд республики сократил его до 4,5 года. Как отмечают правозащитники, «с учетом времени пребывания в СИЗО Гафиятов-младший уже находится на свободе». Отец бывшего полицейского был приговорен к четырем годам условно.

Идрис Садыков и его защитник юрист Андрей Сучков просили у Нурлатского райсуда назначить компенсацию пострадавшему мужчине в размере 1,2 млн руб. Прокурор посчитал, что будет достаточно суммы в размере 100 тыс. руб. Суд остановился на 150 тыс. руб. Господин Сучков сообщил, что это решение будет обжаловано.

Кирилл Антонов