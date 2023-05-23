Как в Татарстане жить хорошо

Глава Татарстана Рустам Минниханов инициирует новую структуру — совет по вопросам повышения качества жизни граждан. Одной из задач совета, который господин Минниханов намерен возглавить лично, станет улучшение позиций Татарстана в рейтинге качества жизни субъектов РФ: в прошлом году республика опустилась в нем с пятого на шестое место. Эксперты считают, что члены совета будут «искренне стремиться, чтобы республика выглядела хорошо» в рейтинге, но за этим необязательно последует улучшение жизни татарстанцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Власти Татарстана планируют создать при раисе Рустаме Минниханове совет «по вопросам повышения качества жизни граждан, проживающих на территории республики». Проект указа главы региона об этом опубликован на сайте правовой информации Татарстана и проходит антикоррупционную экспертизу.

Совет должен стать «коллегиальным совещательным органом» по вопросам, связанным с «развитием человеческого капитала, повышением уровня удовлетворенности граждан качеством социальных услуг и совершенствованием государственной политики» в сферах здравоохранения, образования, занятости и социальной защиты населения, молодежной политики, благоприятной городской среды.

Ожидается, что совет лично возглавит глава Татарстана Рустам Минниханов. Его заместителем станет вице-премьер республики Лейла Фазлеева, секретарем — замначальника управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни Раушан Зарипов. Также в совет войдут главы минздрава Татарстана Марсель Миннулин, минсоцзащиты Эльмира Зарипова, минстроя Марат Айзатуллин, минмолодежи Ринат Садыков, минобрнауки республики Ильсур Хадиуллин. Кроме того, предполагается, что в совет войдут глава Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева, уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская, детский омбудсмен региона Ирина Волынец, глава благотворительного фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов, директор Центра семьи и демографии АН республики Чулпан Ильдарханова, глава Союза отцов Адель Загретдинов, председатель комитета Госсовета по соцполитике Светлана Захарова, глава реготделения Союза пенсионеров России Любовь Мишина, ректор казанского медуниверситета Алексей Созинов.

Среди задач этого совета — подготовка предложений по совершенствованию законодательства в социальной сфере, рассмотрение приоритетных социальных проектов, а также анализ результатов рейтинга качества жизни граждан и подготовка предложений по повышению в нем позиций республики.

Рейтинг качества жизни в регионах РФ по 100 показателям в 10 направлениях составляет Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ). Рейтинг ежегодно представляют президенту РФ. Открыто публикуются только первые 20 регионов. Детальная информация направляется руководству регионов.

По итогам 2021 года Татарстан занимал пятое место в рейтинге, уступая лишь Москве, Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу и Санкт-Петербургу. В 2022 году Татарстан опустился на шестое место, пропустив вперед Ямало-Ненецкий автономный округ.

В феврале на заседании наблюдательного совета АСИ Рустам Минниханов назвал рейтинг качества жизни «эффективным инструментом, позволяющим изучить проблемные вопросы, которые беспокоят граждан». Тогда он отметил, что рейтинг показал «высокий уровень загрузки врачей административной работой» в Татарстане — 59%. «Для решения этой проблемы на базе Республиканской клинической больницы внедрили стандарты системы качества и информатизации медицинской помощи»,— отчитался тогда господин Минниханов.

В то же время в 2021 году власти республики выражали недовольство результатами другого социально-экономического рейтинга: Фонд развития гражданского общества поместил Татарстан на 18-ю позицию в том числе из-за низких зарплат в регионе. Тогда пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что подобные рейтинги не являются для региональных властей «ориентиром для ведения работы», а главное — «повышение качества жизни жителей республики и те запросы, которые от них поступают».

«Возникает вопрос: а зачем нужно создавать еще одну комиссию? Если нужно привлечь к этой работе общественников, то есть уже Общественная палата республики»,— говорит казанский политолог Сергей Сергеев. Он полагает, что члены совета в первую очередь будут «искренне стремиться, чтобы республика выглядела хорошо» в рейтинге, что необязательно улучшит качество жизни. «Эти числа могут оказаться лишь заменителями того, что нас интересует»,— заключает он.

Кирилл Антонов