Отказ на перспективу

Конституционный суд (КС) отказался проверять нормы Трудового кодекса по жалобам бывших преподавателей НИУ ВШЭ Елены Лукьяновой и Ильи Гурьянова. Суд сослался на ранее принятое решение, в котором он уже дал ответ на поставленные вопросы, и даже признал спорную норму не соответствующей Конституции. Об этом говорится в отказных определениях, опубликованных на сайте КС. Впрочем, законопроект, внесенный в Госдуму во исполнение постановления КС, решает проблему заявителей лишь отчасти, считает юрист госпожи Лукьяновой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокат Елена Лукьянова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Адвокат Елена Лукьянова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Бывшие преподаватели Высшей школы экономики Елена Лукьянова и Илья Гурьянов в марте оспорили в КС ст. 332 Трудового кодекса, которая дает администрации вуза право заключать с прошедшими конкурсный отбор преподавателями срочный трудовой договор. Это ставит преподавателей в худшее по сравнению с обычными наемными работниками положение, а стандартные гарантии трудовых прав на них не распространяются, указывали заявители.

Оба преподавателя, как и ряд их коллег, были уволены из ВШЭ в 2020 году после многих лет работы. Они успешно прошли конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава и продолжали работать, но внезапно получили уведомление о расторжении трудового договора. Администрация вуза ссылалась на новое дополнительное соглашение, которое было подписано только вузом: изданный в одностороннем порядке приказ, направляемый работнику, приравнивается к двустороннему соглашению между ним и работодателем, настаивали в руководстве ВШЭ.

Заявители доказывали, что такой подход является дискриминационным, так как не позволяет распространить на преподавателей общую норму, которая подразумевает: если трудовой договор вовремя не продлен, то контракт становится бессрочным. Господин Гурьянов особо подчеркивал, что подобная практика ставит преподавателей вузов в зависимое от администрации положение, что ведет к нарушению их академических свобод. Однако КС не стал оценивать уровень таких свобод, а лишь указал в отказных определениях, что в 2022 году уже высказался по этому вопросу в постановлении по жалобе Алексея Подакова и даже признал, что практика заключения краткосрочных договоров не обеспечивает гарантии трудовых прав сотрудников. В связи с этим КС обязал законодателя конкретизировать действующие нормы, а до этого предписал заключать трудовой договор с преподавателями вузов на срок не менее трех лет.

Законопроект во исполнение этого решения КС был внесен в Госдуму в сентябре 2022 года группой депутатов и сенаторов и принят в первом чтении в феврале 2023-го. Юрист Елены Лукьяновой Виталий Исаков говорит, что новое регулирование лишь отчасти дает ответ на вопросы, поставленные его заявительницей. Оно хоть и гарантирует минимальный срок трудового договора, но по остальным его условиям у преподавателей по-прежнему нет гарантий, и даже непонятно, в каком порядке его должны заключать. Но при этом КС согласился с изложенной в жалобе позицией и сказал очень важную вещь, подчеркивает юрист: суд указал, что норма Трудового кодекса, которая предусматривает преобразование трудового договора в бессрочный, если ни одна из сторон не потребовала его расторжения, распространяется на всех без исключения работников. По мнению господина Исакова, теперь можно попробовать добиться пересмотра состоявшихся судебных решений по трудовому спору, хотя обычно суды не признают определения КС в качестве основания для пересмотра дела.

Формально это отказ, но по сути такое определение КС дает возможность еще раз пойти в суд, согласен Иван Брикульский из Института права и публичной политики (организация внесена в реестр иноагентов).

Как сообщил “Ъ” председатель профильного комитета Думы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР), срок приема поправок ко второму чтению законопроекта о сроках контрактов преподавателей был продлен до 26 мая, но он уже практически готов ко второму чтению и скоро будет рассмотрен. По словам депутата, промедление было вызвано долгим согласованием поправок в правительстве. Соавтор проекта, глава комитета Думы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев («Справедливая Россия — За правду») сказал “Ъ”, что никаких концептуальных поправок к документу не поступило. «Исполняем решение КС, ищем баланс между вузом и преподавателем»,— отметил господин Кабышев. Он также сообщил, что по законопроекту, вероятно, будет проведено публичное обсуждение.

Анастасия Корня, Ксения Веретенникова