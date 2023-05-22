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Большой прогресс для маленькой компании

В Пермском крае растет количество субъектов малого и среднего бизнеса. При этом количество ликвидируемых субъектов предпринимательской деятельности сокращается. Эксперты считают, что негативную тенденцию прошлых лет удалось переломить благодаря внедренным в регионе мерам поддержки. Однако останавливаться на достигнутом еще рано, основу экономики региона пока составляет промышленное производство.

Эксперты считают, что в Прикамье созданы комфортные условия для развития малого и среднего бизнеса

Эксперты считают, что в Прикамье созданы комфортные условия для развития малого и среднего бизнеса

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Эксперты считают, что в Прикамье созданы комфортные условия для развития малого и среднего бизнеса

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным министерства экономического развития Пермского края, в 2022 году в Пермском крае было зарегистрировано 16,4 тыс. новых субъектов предпринимательства, что на 7% выше, чем в 2021 году. По темпам роста вновь зарегистрированного бизнеса Пермский край занял первое место в Приволжском федеральном округе и шестое по России. При этом число субъектов малого предпринимательства выросло с 95,6 до 96,2 тыс., а численность занятых у субъектов малого и среднего бизнеса возросла с 388 до 433 тыс. человек. Таким образом, региону удалось переломить негативную тенденцию последних лет, когда количество МСБ в регионе неуклонно сокращалось. Так, если в 2019 году в Прикамье насчитывалось 102 тыс. субъектов МСБ, то к началу 2020-го — только 93,9 тыс.

Положительную тенденцию наблюдает и уполномоченный по правам предпринимателей в Пермском крае Павел Новоселов. По его словам, анализ динамики численности субъектов предпринимательской деятельности показывает рост числа индивидуальных предпринимателей. По данным ФНС, в Пермском крае в 2022 году было зарегистрировано 62 247 ИП. Это более чем на 2 тыс. больше, чем в предыдущем периоде.

«Что касается количества юридических лиц, то надо понимать, что я могу анализировать только динамику численности коммерческих организаций, а конкретно по ним как раз произошел некоторый спад, условно с 40 до 38 тыс. На этот процесс могли повлиять как экономические причины, так и деятельность регистрирующего органа, направленная на исключение юридических лиц из ЕГРЮЛ»,— уточнил уполномоченный.

Павел Новоселов пояснил, что нахождение в едином реестре МСП — это отдельная административная процедура и соответствие бизнеса определенным критериям Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также постановлениям правительства РФ. По его словам, согласно данным официального сайта ФНС России, в едином реестре МСП в Пермском крае размещены сведения о 96,2 тыс. субъектах МСП, причем абсолютное большинство из них — это микропредприятия (92,3 тыс.). Из всех субъектов МСП имеют признаки «вновь созданные» 14,8 тыс. «Если сравнивать эти цифры с 2021 годом, то по всем показателям мы видим прирост численности субъектов МСП»,— подытожил уполномоченный по правам предпринимателей. Господин Новоселов уточнил, что рост демонстрирует и институт самозанятых — их количество выросло почти в два раза, с 68 до 110 тыс. «Это общероссийская тенденция. Полагаю, что указанный специальный режим будет продлен законодателем и после 2028 года»,— говорит уполномоченный.

Председатель совета Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Теплов отмечает, что отрицательная динамика была связана с тем, что менялась система налогообложения. По всей стране отменили единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Пермский край стал пилотным регионом по отмене этого налога. «Эти изменения в законодательстве привели к тому, что часть компаний закрывалась»,— пояснил господин Теплов. Сейчас ситуация кардинально поменялась. Эксперты «Деловой России» выявили такую тенденцию: если раньше бизнесмены предпочитали регистрироваться в соседних регионах, где условия были выгоднее, то сегодня они возвращаются в Пермский край, а также регистрируют свой бизнес предприниматели из других территорий.

Министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин сообщил, что в 2023 году количество регистраций нового бизнеса в Пермском крае все еще значительное, но в сравнении с 2022 годом есть небольшой спад. «Такая тенденция логична, так как налоговая льгота по упрощенной системе налогообложения для нового бизнеса начала действовать в 2022 году, в связи с чем наибольшее число зарегистрированного нового бизнеса было именно в 2022 году, когда был наибольший „ажиотаж“. Вместе с тем наряду с приростом нового бизнеса мы также внимательно наблюдаем за динамикой ликвидаций бизнеса — важно, чтобы бизнес не только открывался, но и оставался „на плаву“. По итогам трех месяцев 2023 года (в сравнении с аналогичным периодом 2022-го) Пермский край занимает 16-е место в России по доле снижения количества ликвидаций и 4-е место в Приволжском федеральном округе»,— отметил министр.

Причины роста числа субъектов МСБ в регионе эксперты видят в улучшении условий для работы. «В Российской Федерации сформированы масштабные нормативно-правовые и организационные основы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, включающие в себя финансовую, гарантийную, имущественную, информационную, консультационную поддержку, льготное кредитование, налоговые преференции, специальные условия привлечения к ответственности и другие»,— говорит уполномоченный по правам предпринимателей в Пермском крае. По его словам, в соответствии с предоставленными федерацией субъектам полномочиями Пермский край создал свою уникальную систему мер поддержки бизнеса, позволяющих сегодня бизнесу адаптироваться в непростых экономических условиях. В первую очередь это региональная налоговая политика.

Дмитрий Теплов подтверждает, что во время пандемии была поставлена задача поддержать малый и средний бизнес, в связи с чем было разработано много мер поддержки, в частности — налоговой составляющей. Предпринятые ранее меры действуют до сих пор и дают результат. «Заниматься малым бизнесом сейчас довольно просто и недорого»,— уверен эксперт.

«Постоянно действуют пониженные налоговые ставки по УСН для определенных отраслей, пониженные с 2022 года ставки по УСН для всех вновь созданных предпринимателей Пермского края вне зависимости от вида деятельности: по УСН „Доходы“ в первый год ставка составит 1% вместо стандартных 6%, во второй год — 2%, а в третий — 4%. По системе „Доходы минус расходы“ ставка в первый год вместо 15% составляет 5%, во второй и третий — 7% и 10% соответственно. Это и увеличение порога по площади залов для использующих патент ИП, работающих в сфере торговли и общепита. Теперь патент могут использовать предприятия с помещением до 150 кв. м»,— пояснил Павел Новоселов. По его словам, даже после индексации стоимость патента в Пермском крае одна из самых низких в ПФО.

В минэкономразвития рассказали, что стоимость патента в Пермском крае остается неизменной с 2015 года. Например, годовой патент на работу магазина площадью 30 кв. м в Чайковском стоит 40 тыс. руб., тогда как в Воткинске (Республика Удмуртия) такой же патент обойдется предпринимателю почти в 78 тыс. руб., а в Нефтекамске (Республика Башкортостан) — более чем в 140 тыс. руб. Стоимость годового патента на деятельность кафе площадью 70 кв. м в этом муниципалитете стоит для предпринимателей примерно 31 тыс. руб., в Воткинске — 105 тыс. руб., а в Нефтекамске — почти 207,5 тыс. руб.

Сейчас в регионе предусмотрены и другие меры поддержки: компенсация затрат на приобретение оборудования для субъектов МСП, гранты социальным предприятиям и молодым предпринимателям. Корпорация МСП предоставляет гарантии и поручительства субъектам МСП, выдает льготные микрозаймы. На базе центра «Мой бизнес» предоставляется целый спектр совершенно бесплатных для бизнеса услуг от образовательных до самых простых — в виде предоставления студии для съемки товара и рекламных роликов.

«Полагаю, все это в целом дает сегодня существенную поддержку субъектам МСП в регионе»,— говорит Павел Новоселов.

В министерстве экономического развития подчеркнули, что на регулярной основе отслеживают состояние самого бизнеса. «Как только анализ данных от контрольно-кассовой техники показывает ухудшение в той или иной сфере, минэк совместно с региональным правительством принимает оперативные меры реагирования. В частности, в 2022 году это помогло в некоторых сферах деятельности снизить санкционное давление. До этого власти оказывали поддержку бизнесу, пострадавшему от ограничений во время пандемии ковида»,— рассказал Эдуард Соснин.

Помимо налоговых мер поддержки бизнеса, в Пермском крае сформирована целая система финансовой помощи — это займы и поручительства, которыми предприниматели могут воспользоваться с помощью государственных структур. Благодаря региональной докапитализации в размере 500 млн руб. в 2022 году было зарегистрировано 834 заявки на государственные микрозаймы. Финансовую поддержку получили 490 субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых Пермского края. Всего было выдано 725 микрозаймов на общую сумму 920,3 млн руб., что в 1,5 раза выше, чем в 2021 году. Через АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края» бизнес смог привлечь кредитных ресурсов почти на 7,2 млрд руб. Кроме этого, впервые в России был внедрен механизм государственных независимых гарантий, что позволило субъектам малого и среднего предпринимательства дополнительно заключить и исполнить договоры по государственным и муниципальным закупкам на сумму 920 млн руб.

В региональном минэке заявили, что планируют продолжить работу над развитием МСБ. «Задача, которую поставил перед нами губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и которую мы фиксируем в Стратегии развития МСП Прикамья — увеличивать количество МСП, которые могут получать на территории региона различную поддержку: субсидии, налоговые льготы, принимать участие в образовательных программах. В прошлом году различными формами поддержки воспользовались 12,5% предпринимателей, в этом году наша цель — минимум 15% предпринимателей, которые смогут получить помощь от государства»,— подчеркнул Эдуард Соснин. Он добавил, что в Стратегию развития МСП Пермского края в 2023 году было внесено изменение по развитию креативных индустрий, которые сегодня являются одним из направлений развития новой постиндустриальной экономики. Таким образом, Стратегия развития МСП приведена в соответствие со Стратегией социально-экономического развития Пермского края до 2035 года.

«Сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) имеет большую социально-экономическую значимость как для Пермского края, так и для России в целом. Малое и среднее предпринимательство — это, прежде всего, источник обеспечения занятости населения, диверсификации и роста экономики страны. Его развитие способствует внедрению инноваций, росту производительности труда»,— отметил Павел Новоселов.

Несмотря на положительную динамику в развитии МСБ, пока основой экономики региона остается промышленность. «Если брать мировую статистику, средние проценты такие: 70% в валовом внутреннем продукте составляют услуги, а промышленное производство — 30%. В Пермском крае 50% валового внутреннего продукта составляет промышленное производство и обрабатывающий сектор. У нас регион с ярко выраженной промышленной составляющей»,— уточняет Дмитрий Теплов. Однако, по его мнению, в регионе есть перспективы для дальнейшего роста этого сектора экономики.

Ирина Суханова

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