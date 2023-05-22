Юбиляр позвал туристов

В Пермском крае растет внутренний въездной туризм. За прошлый год туристический поток вырос на 13% — до рекордных 818,5 тыс. человек. В год 300-летия региональной столицы власти подготовили масштабную программу из культурных, спортивных и других мероприятий. Это стимулирует развитие туристической инфраструктуры: строятся новые отели и развиваются курорты. По мнению экспертов, чтобы продвигать туристический потенциал региона, властям и бизнесу надо вести постоянную системную работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Перми на форуме гостеприимства обсудили развитие туризма в регионе

Фото: Архив «Ъ-Прикамье» В Перми на форуме гостеприимства обсудили развитие туризма в регионе

Фото: Архив «Ъ-Прикамье»

В Перми на форуме гостеприимства России участники круглого стола «Актуальность и тренды в пользу юбилея» обсудили развитие туризма в регионе в преддверии 300-летия города. Начальник отдела развития туристических территорий регионального минтуризма Светлана Климова подчеркнула, что в стране, и в частности в Пермском крае, в связи с гео­политической ситуацией наблюдается «бум в развитии внутреннего въездного туризма». По объему турпотока в минувшем году Пермский край достиг рекордного показателя в 818,5 тыс. человек. «В связи с юбилеем турпоток еще значительно вырастет, потому что праздничная программа этого года насыщенна. Пермский край будет принимать множество культурных, спортивных событий. В 2022 году турпоток в регионе вырос на 13%. Я думаю, по итогам этого года его прирост будет еще больше»,— полагает Светлана Климова.

Она сообщила, что в Прикамье возведут несколько крупных, качественных отелей, чтобы развивать курорт «Губаха», в том числе при содействии краевых и федеральных властей. Это гостиничные комплексы в Перми на ул. Окулова, 4, 14, и Петропавловской, 73, а также в Добрянке. Госпожа Климова напомнила про федеральные гранты муниципалитетам на развитие комфортной городской среды для туристов, про разработку единого кода туристического центра Перми. Модератор круглого стола, эксперт в сфере гостеприимства Артем Клыков отметил, что достижение Прикамьем допандемийных показателей по турпотоку очень значимо для региона. Например, признанный туристический центр Санкт-Петербург еще не сумел достичь допандемийных показателей по въезду туристов.

По мнению доцента кафедры туризма географического факультета ПГНИУ, основателя туркомпании «Евразия» Сергея Минаева, туристов привлекают в Пермский край природные факторы: «зимой — снег, а летом — реки». Большой шаг в продвижении региона был сделан, когда в Прикамье для кинокомпаний ввели возможность получения рибейта за съемки фильмов в крае. Интерес к местным природным достопримечательностям (Каменный город, Усьвинские Столбы) у туристов значительно вырос после показа фильма «Сердце Пармы».

Руководитель PR-направления проектного офиса «Пермь-300» Алексей Папулов заметил, что некоторые из событий праздничной программы, например Дягилевский фестиваль, сами по себе являются брендом. В юбилейный год программа всех этих мероприятий усилена. PR-направление проектного офиса транслирует горожанам информацию о юбилейных мероприятиях с помощью соцсетей, мессенджеров, сервисов и других инструментов. Лучше всего жителям «заходят» темы, связанные с едой и природой. Например, в соцсетях офиса была очень популярна тема фестиваля пермской культуры и кухни в Усть-Качке.

Доцент кафедры туризма, кафедры русской литературы, экскурсовод, заведующая музейным комплексом «Дом Пастернака» Анастасия Фирсова подчеркнула важность экскурсионной составляющей в региональном туризме. По ее словам, в Перми активно проводят экскурсии, посвященные разным темам: «Пермский марафон», мир парфюмерии, театр и прочее. Но чтобы повысить посещаемость экскурсий, информацию о них надо публиковать в каналах, которыми пользуются целевые группы мероприятий (паблики, телеграм-каналы и другие).

Эксперт в сфере гостеприимства Артем Клыков обратил внимание, что традиционные зимние или летние курорты становятся всесезонными. «Развитая инфраструктура, капитальные активы, качественные средства размещения, транспортная инфраструктура, всесезонная активность помогут сделать туризм более стабильной отраслью»,— считает господин Клыков.

Директор ВК «Губаха» Денис Попов сообщил, что из зимнего горнолыжного курорта «Губаха» становится всесезонным за счет проработанного графика мероприятий. Так, этим летом в «Губахе» проведут забег «Сердце Пармы Trail», гонки на мотоциклах Hard Enduro, сплавы и другие мероприятия. В «Губахе» развивают и инфраструктуру: после установки кресельной канатной дороги многие приезжают туда полюбоваться видами на природу. Также в «Губахе» обу­строят смотровую площадку с биноклями. В результате посещаемость курорта в летний сезон растет: летом 2021 года «Губаху» посетило 5 тыс. человек, в 2022 году — 15 тыс. В этом году господин Попов рассчитывает на 30–40 тыс. посетителей.

Блогер, эксперт в SMM Вячеслав Тойменцев считает, что если регион будет прилагать такие же усилия для своего продвижения в туризме, как в год юбилея, то накопительный эффект в течение 5–15 лет приведет к тому, что Прикамье и правда станет туристическим регионом. Артем Клыков согласился с блогером, подчеркнув, что для развития туристического потенциала Пермского края властям и бизнесу надо вести постоянную системную работу в этом направлении.

Евгения Ахмедова