«Наша задача — обеспечить привлечение инвестиций в Пермский край»

Краевые власти создали «Фонд развития Пермского края», компании которого занимаются реализацией разнообразных проектов и управлением ими — от управления Пермской судоверфью до строительства многофункциональной спортивной арены. О принципах работы фонда рассказал гендиректор ФРПК Алексей Бураков.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Петровых Фото: Сергей Петровых

— Оказывает ли влияние экономическая ситуация на реализацию инвестпроектов, которые ведут Корпорация развития Пермского края (КРПК) и Фонд развития Пермского края (ФРПК)?

— Единственное затруднение — это кратковременный взлет ключевой ставки Центробанка в начале 2022 года, который привел к удорожанию кредитов. Как следствие — смещение сроков реализации ряда проектов.

Единственный проект, на который действительно повлияли новые реалии — это реновация социо­культурного пространства Шпагина (реновация площадки бывшего завода «Ремпутьмаш», проданного РЖД правительству края в 2017 году.— «Ъ — Дни пермского бизнеса»). Было принято решение изменить механизм его реализации из-за вероятной нестабильности бюджетных доходов. Мы проделали большую подготовительную работу, создали красивый, но настолько капиталоемкий проект, что реализовать его в том виде, в котором планировалось, в нынешних условиях сложно.

— Реально ли привлечь частного инвестора к реализации проекта завода Шпагина?

— Найти реально. Но ведь у частных инвесторов такое же отношение к риску. Горизонт планирования резко сузился. А проект имеет длинный период окупаемости.

— Современная ситуация изменила стратегию компаний?

— И фонд, и корпорация — компании с госучастием, потому они менее подвержены внешним изменениям. Да, экономический ландшафт вокруг нас стал меняться, что отразилось естественным образом на наших подрядчиках и поставщиках материалов и оборудования. Но внутренняя операционная эффективность сейчас гораздо более важна для реализации проектов ФРПК, чем внешнее влияние. Фонд, как и любая живая структура, переживает периоды экспансии, сжатия, расширения, период повышения операционной эффективности, объединения. То же самое касается и корпорации.

— Корпорация, например, сформировала портфель активов, в эффективности которых вы сейчас разбираетесь.

— Скорее речь идет о том, что краевые власти поставили перед КРПК задачи, которые необходимо решить: вывести тот или иной объект или проект из кризиса, стабилизировать в нем ситуацию и, наконец, сделать его прибыльным. До определенного времени мы были больше корпорацией спасения, нежели развития. Сейчас же наша основная задача — это инициативно искать проекты, которые могут развиться.

Компания стала больше заниматься проектами, требующими спокойного осмысления и проектирования. Сейчас важнее не столько скорость купирования проблемы, сколько созидательность и долгосрочный вектор развития.

Классический пример — ЖК «Любимов» в Березниках. В него моя команда «запрыгнула», как в горящий поезд. Не обошлось без ошибок. Сначала корпорации развития пришлось стабилизировать ситуацию на стройке. Был долгий пе­риод, когда в регионе про «Любимов» в принципе ничего хорошего не слышали. Потом был период, когда перестали слышать плохое. И вот наступил период, когда есть и позитивные отзывы о нашей работе.

— Корпорация развития Пермского края заканчивает строительство «Любимова» в этом году. Какая основная функция будет у компании?

— Как и планировалось, она станет региональной девелоперской компанией, но нацеленной на реализацию значимых для края проектов. То есть будет застройщиком проектов, участие в которых для Пермского края является социально важным. Самый яркий пример — строительство жилья для нужд предприятия «Протон-ПМ» в поселке Новые Ляды.

У КРПК нет задачи стать строителем номер один. Наша цель — реализовывать те проекты, в которых маржа застройщика является социально ориентированной. Но это не означает, что КРПК будет работать в убыток. Это значит, что мы в состоянии достигать соглашений с участниками и игроками, в том числе кредитными организациями, будучи социально ориентированными.

— КРПК реализует строительные проекты, приуроченные к 300-летию краевой столицы. Как идут работы?

— Проекты разной степени сложности. Ближайшие — завершение ремонта УДС «Молот». Фасад и входные группы мы обновим к июню. Завершены реконструкция здания Благородного собрания и берегоукрепление в Усть-Качке. Осталось получить разрешительные документы.

На реконструкции большого зала филармонии занято более 150 человек ежедневно. Большая часть оборудования поставлена на объект, завершены основные сложные технические работы и работы по конструктивным решениям. Весь объем работ будет закончен летом.

Большое количество проектов к юбилею города реализовал и реализует «Дом.59» (дочерняя компания КРПК). В прошлом году «Дом.59» завершил 15 объектов в Перми, ремонт библиотеки имени Кузьмина. В этом году предстоит завершить благоус­тройство сквера на ул. Макаренко и нижнего яруса Слудской горки, Егошихинского кладбища. Кроме того, этим летом «Дом.59» закончит долгожданную поликлинику на Ленина, 16. Опять же не самый простой объект, с интересной историей и определенными особенностями реализации. Но ключевые вопросы решены, в поликлинике уже начат монтаж оборудования.

— Зачем вашей компании участие в подрядах по строительству объектов социальной инфраструктуры?

— На примере «Любимова» мы убедились, что подрядчики не горят желанием переделывать за кем-то, неохотно берутся за объекты с особым статусом (например, объекты культурного наследия). Это сложный процесс. Заходить на такие объекты не каждый рискнет.

— В некоторых проектах фонда появились частные инвесторы. Например, в «Эко.59», который должен заниматься строительством мусорных полигонов. Процесс привлечения частных инвесторов будет продолжен?

— Проект реализуется, но мера нашего участия в нем изменилась. Если мы говорим, например, об «Эко.59», то здесь мы нашли инвестора и передали ему проработанный проект, тем самым обеспечили привлечение в экономику региона около 3,5 млрд рублей. Часть проектов были нами детально проработаны, но в текущей ситуации либо стали неактуальны — это, например, медицинский кислород, либо будут реализованы иными механизмами — к примеру, завод Шпагина.

Наш основной KPI, согласованный с акционером, это привлечение внешних инвестиций. Если для достижения цели является разумным привлечение частного партнера, мы идем в этом направлении. У ФРПК нет самоцели стать оператором чего бы то ни было, быть главным специалистом, скажем, в области мусорных полигонов. Если для того, чтобы в Пермский край пришли инвестиции, необходим выход ФРПК из проекта — нет проблем. Мы спокойно выходим, у нас нет задачи занять долю рынка в какой-то отрасли. Наша задача — обеспечить привлечение инвестиций в Пермский край.

— За три года работы в Пермском крае какими проектами гордитесь?

— «Любимовым» горжусь. Это уникальный во всех отношениях проект. За три года моей работы там достроено 16 домов, куда переехали около 3 тыс. семей. Сам проект — это тысячи строителей, сотни сотрудников, десятки подрядчиков. Проделана масштабная работа, завершается последний дом третьей очереди. Мы создали целый микрорайон, и это уникальный опыт и для компании, и для края.

Успешный, на мой взгляд, проект — УДС «Молот». Это объект с объемной историей. Мы провели комплекс мероприятий, чтобы вывести его на новый уровень. Плюс туда вышла новая команда опытных управленцев, задача которых — выстроить такую систему взаимодействия со спортивными организациями, которая позволит увеличить доходность объекта, сохранив при этом спортивную составляющую. Эта площадка — самый крупный спортивный объект на территории края, и в ближайшие три года таким и останется.

«Пермь Экспо» горжусь. Да, это здание бывшего гипермаркета, и оно далеко от стандартов современных экспоцентров. Зато на его базе мы развернули выставочный центр быстро и недорого. Если бы мы затеяли стройку большого экспоцентра, мы бы еще находились на этапе проектирования.

Среди успешных проектов и «Пермская судоверфь», которая с началом навигации спустила на воду очередную партию остановочных комплексов для Москвы. Компания активно развивается, стала резидентом ОЭЗ, количество сотрудников за два года работы увеличилось в три раза, количество заказов и компетенции коллектива тоже значительно выросли.

— «Пермская судоверфь» в этом году показала прибыль?

— Когда мы заходили туда, предприятие просто «лежало». Коллективное мнение привлеченных экспертов было неутешительным. Сейчас предприятие получило новый импульс к развитию. Мы его «упаковываем» и готовим к модернизации. Актив стал привлекательным, и я думаю, частный инвестор здесь также появится в ближайшее время. Важно, чтобы он сохранил социальную направленность проекта.

Вячеслав Суханов