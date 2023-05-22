Инвестиции ищут место под санкциями

Промышленные предприятия Прикамья, в прошлом году притормозившие реализацию программ по модернизации производства, постепенно восстанавливают инвестиционную активность. Компании везут европейские комплектующие параллельным импортом, ищут альтернативных поставщиков оборудования и запчастей в Китае и других дружественных странах, активно пользуются лизинговыми программами. Однако, по прогнозам участников рынка, затруднения с обновлением производственных мощностей будут сохраняться на протяжении еще нескольких лет, так как быстро импортозаместить ушедшую с российского рынка технику вряд ли получится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После введения санкций предприятиям целлюлозно-бумажной промышленности пришлось искать оборудование в Китае

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ После введения санкций предприятиям целлюлозно-бумажной промышленности пришлось искать оборудование в Китае

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным Пермьстата, объем инвестиций в основной капитал в Пермском крае в 2022 году составил 357,2 млрд руб., что на 1,2% превышает показатель 2021 года. Больше всего средств предприятия вкладывали в машины и оборудование — 42,4% от общей суммы инвестиций. Компании также инвестировали в улучшение земель, строительство и ремонт зданий и сооружений (36,5%), жилые здания и помещения (13,1%), объекты интеллектуальной собственности (2,7%). При этом по видам экономической деятельности инвестиционная активность была неравномерной. Например, компании из области культуры, спорта, организации досуга и развлечений вложили в свое развитие на 79,8% больше, чем годом ранее, а организации из сфер здравоохранения и социальных услуг — на 67,5%. Однако предприятия ряда отраслей заметно снизили объем инвестиций. В числе «экономивших» оказались, в частности, промышленники: инвестиции в основной капитал в обрабатывающих производствах составили 102,5 млрд руб., снизившись к году на 18,3%. Статистику по инвестициям за первые месяцы 2023 года Пермьстат еще не публиковал.

Завкафедрой учета, аудита и экономического анализа экономического факультета ПГНИУ, председатель Общественного совета при минфине Пермского края Михаил Городилов считает, что снижение инвестиционной активности промышленных предприятий в прошлом году было обусловлено кратковременным спадом производства, который произошел из-за нарушения хозяйственных цепочек. «Обычно в условиях неопределенности инвестиции сокращаются в первую очередь»,— поясняет господин Городилов.

На предприятиях подтверждают, что основной причиной снижения инвестиций стала необходимость экономить. «Почти у всех компаний сегодня есть кредитные обязательства. Тем временем рынки сбыта продукции „схлопнулись“, затраты на логистику возросли, покупательская активность снизилась, соответственно доходность предприятий упала. Многие участники рынка все еще испытывают стресс. Сейчас все ведут бизнес совершенно по-другому, пытаясь максимально снижать риски. Абсолютно понятная политика»,— говорит гендиректор Краснокамского завода металлических сеток, вице-президент реготделения бизнес-объединения «Опора России» Дмитрий Пищальников. Также он отмечает, что осуществлять техническое перевооружение было трудно и из-за физического отсутствия необходимых комплектующих. «Ранее предприятия старались закупать европейское оборудование, и сегодня именно оно составляет основу парка большинства производств. При этом купить зап­части к этому оборудованию из-за санкций сегодня очень сложно. Это комплексная проблема, которую пока не до конца понятно, как решать. Мы сейчас закупаем запчасти через Китай. Это выход, но в любом случае расходы на поставку запчастей и содержание оборудования ощутимо выросли»,— сетует руководитель КЗМС.

С трудностями после введения санкций пришлось столкнуться и предприятиям целлюлозно-бумажной промышленности. Директор по производству и развитию Пермской целлюлозно-бумажной компании (ПЦБК) Дмитрий Бондарев отмечает, что предприятию необходимо было искать новые рынки сбыта и поставщиков оборудования. «Сейчас ситуация выравнивается. Сотрудники Пермской целлюлозно-бумажной компании изучили опыт Бразилии, Индии, Китая, Турции и Египта. Мы увидели, что машиностроительные компании этих государств далеко продвинулись в своих технологиях. Оборудование для ЦБП, которое они предлагают, соответствует всем необходимым стандартам. Представители ПЦБК лично посетили Бразилию, Турцию, Египет и Китай, в Индию поездка тоже планируется. Это те страны, контакты с предприятиями которых уже налажены. Предложения по оборудованию поступают и от партнеров из Южной Кореи»,— рассказал господин Бондарев.

В основном ПЦБК сегодня сотрудничает с Китаем. «Регулярно закупаем там необходимые комплектующие, „одежду“ машин, вспомогательные механизмы: насосы, мельницы, валы и тому подобное. Недавно приобрели более крупное оборудование — напорный ящик для бумагоделательной машины, готовимся к его монтажу осенью. Предстоит довольно сложная работа, на шефмонтаж приедут китайские коллеги»,— сообщил директор по производству и развитию ПЦБК. Во время рабочей поездки в КНР делегация компании посетила более десяти китайских машиностроительных заводов. «Провели предварительные переговоры насчет оборудования, которое они могут поставить. Сейчас ведем более предметные переговоры для получения технических, а в дальнейшем и коммерческих предложений»,— поделился Дмитрий Бондарев.

Березниковскому заводу «Меакир», выпускающему строительный кирпич, пришлось прошлой весной, уже во время действия санкций, везти и устанавливать заказанную еще в 2021 году испанскую мельницу для помола глины. В итоге оборудование смогли доставить через Республику Беларусь, а шефмонтаж представители компании-поставщика проводили по ВКС. Дистанционно консультировать по обслуживанию оборудования, по словам генерального директора «Меакира» Валерия Россахацкого, по-прежнему не отказываются. «Но запчасти приходится добывать самостоятельно. Благодаря налаживающемуся параллельному импорту нам удается покупать оригинальные комплектующие, но их доставку приходится осуществлять очень сложными логистическими путями»,— отмечает господин Россахацкий. По его мнению, полностью заместить европейские комплектующие и оборудование техникой, которые производят предприятия дружественных стран или российские заводы, на данный момент невозможно. «В мире была довольно жесткая специализация по производству оборудования. Для нашей отрасли, например, оно изготавливалось как раз преимущественно в странах Европы — в Германии, Франции, Италии, Испании, Греции. Конечно, какое-то „железо“ мы покупаем у российских машиностроительных предприятий, экскаваторы и бульдозеры — в Китае, они очень хорошо себя зарекомендовали. Но быстро найти альтернативу можно далеко не всему, самые большие сложности — с микроэлектроникой. Поэтому приходится что-то придумывать»,— рассказал глава «Меакира».

По оценке Михаила Городилова, в настоящий момент инвестиционная активность предприятий постепенно восстанавливается. «Точные прогнозы на этот год сейчас сделать сложно — основной объем инвестиций у компаний традиционно приходится на третий-четвертый кварталы. Но по ощущениям, ситуация уже несколько лучше, так как производственные обороты промышленности восстанавливаются, цепочки импорта и экспорта, пусть не напрямую, но тоже налаживаются. Кроме того, банковская ставка сегодня благоприятствует инвестированию»,— отмечает завкафедрой учета, аудита и экономического анализа экономического факультета ПГНИУ.

По наблюдениям директора пермского филиала компании «Балтийский лизинг» Александра Якимова, значительный рост инвестиций уже заметен — предприятия сейчас активно пользуются финансовыми услугами, которые помогают в обновлении производственных мощностей. «Рынок лизинга сегодня растет. Конечно, предприятия тех отраслей, которые ориентировались на зарубежные рынки сбыта, все еще испытывают трудности и не готовы осуществлять серьезные инвестиции. Зато предприятия металло­обрабатывающей промышленности, а также компании, выпускающие импортозамещающее оборудование, сегодня активно обновляют свои производства, и мы им в этом помогаем. Как таковых новых лизинговых программ не появилось, но снизились требования к авансам, а также у клиентов остается возможность приобретать любое оборудование по экспресс-процедуре в ускоренном формате и с минимальным пакетом документов. Объем финансирования у нас по-прежнему не ограничен»,— сообщил господин Якимов.

Несмотря на постепенное восстановление доходности предприятий и доступность различных финансовых инструментов, отсутствие многих позиций самого оборудования остается серьезным препятствием для обновления мощностей. Валерий Россахацкий считает, что полностью решить проблему с обеспечением российских компаний необходимыми запчастями и комплектующими для поддержания в работающем состоянии уже имеющихся машин удастся довольно быстро — в течение ближайшего года. «Но с замещением именно самих станков все гораздо труднее. Российским и зарубежным компаниям, прежде не выпускавшим такую технику, будет необходимо провести довольно сложный реверс-инжиниринг, а потом потребуется какой-то период, чтобы наладить производство и поставки. Думаю, на весь этот процесс уйдет не меньше трех лет»,— прогнозирует господин Россахацкий.

Екатерина Артемова