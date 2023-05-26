«Я своим одноклассникам продавал огрызки от яблок»

В России ежегодно 26 мая отмечается День российского предпринимательства. Профессиональный праздник был установлен указом президента в 2007 году. В честь праздника спросили у известных уральских бизнесменов и людей, связанных с бизнесом, о первых заработанных деньгах. Подробнее в рубрике «Прямая речь» «Ъ-Урал».

Владимир Городенкер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Владимир Городенкер, генеральный директор «Атлас Девелопмент»:

— Свой первый реальный заработок я получил в шесть лет. В конце августа родители отправили меня почистить яму в гараже, куда на зиму складывались на хранение овощи и соленья. Там также была картошка, которую мне поручили выбросить, потому что скоро должны были принести новую. Я пришел, набрал ведер пять, посмотрел и подумал: «А чего ее выбрасывать-то? Абсолютно нормальная картошка». Подошел к соседу по гаражу и говорю: «Слушай, подвези меня к булочной». Он загрузил меня в УАЗик, привез, и буквально за час я продал всю картошку. Половину заработанного отдал родителям, половину – взял себе, и был счастлив. Я начал работать и приносить деньги в семью с самого юного возраста: на летних каникулах я подрабатывал на стройках, на разгрузке вагонов, собирал лекарственные растения для аптек. Моя профессиональная карьера началась после окончания университета в брокерской компании, в которой я работал брокером с ценными бумагами. Спустя два года, набравшись опыта, я начал собственный бизнес по продаже металлопроката.

Андрей Гавриловский

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Андрей Гавриловский, генеральный директор ТРЦ «Антей», владелец БЦ «Высоцкий»:

— Первые деньги — это стройотряды и поездка копать картошку сразу после поступления в институт. Помню, 24 июля нас погрузили в поезд и увезли на картошку в Белоярский район. Мы работали 43 дня и получили 86 руб. Купил пальто демисезонное. Нас поднимали в 6:00. Везли на автобусе на поле, где мы были, пока не стемнеет — до 20:00. Самое счастливое время было 107 секунд, когда тебя в обед везут с одного края поля на второе. Специально считали. А на поле крысы были огромные. Когда видишь крысу, про мошек уже не думаешь. Про 107 секунд счастья до сих пор помню, хотя это и было 40 лет назад.

Евгений Мордовин

Фото: Денис Полуэктов

Евгений Мордовин, гендиректор «УГМК-Застройщик»:

— В 12 лет работал разнорабочим – у шахты был подшефный колхоз (Кемеровская область, город Белово) и нас отправляли на целый день полоть капусту. Давали поле – примерно полтора километра — это прополка часа на три. Жара. Если быстро прополешь потом успеваешь в речке искупаться. Так я месяца два трудился и мне за месяц заплатили зарплату 62 руб. – это был 1986 год (средняя зарплата тогда была 120-150 руб.). Я себе купил радиоприемник «Вега» переносной. Думал, что буду ходить-слушать, а он не ловил – шуршал. Но вспоминаю это с хорошим чувством. Если говорить про более старший возраст, то в 18 лет я работал проводником, и первый бизнес был связан с логистикой. Приезжали в Москву, ехали в Лужники, покупали там по списку, что нам заказывали – шарфы мохеровые, ремни кожаные, и везли обратно в Кемерово. Мы на этом зарабатывали около 20% от цены. Но если без заказа на свой страх и риск покупаешь на свои деньги, а потом идешь продавать на рынок, то можно было продать в два раза дороже.

Евгений Кононов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Евгений Кононов, владелец сети комплексов «Баден-Баден»:

— Помню свои первые деньги – я сдал чермет. И радость моя была в том, что я после этого купил себе и друзьям пельмени и бананы. Хотя нет, еще до этого мне понадобилась аудиокассета, которую на карандаше еще перематывали. Тогда я набрал яблок в саду у мамы и продал их. А первый бизнес, можно назвать это стартапом, связан с реставрацией ванн. Я нанял несколько мастеров, расклеил объявления по подъездам. В основном заказчиками были пенсионеры. Если уже говорить про первые серьезные деньги, то у меня был подряд на строительство инженерных сетей на Ново-Свердловской ТЭЦ, заказчиком была «Монетка». Это были первые серьезные день, исчисляемые в миллионах рублей – это был 2006 год.

Александр Оглоблин

Фото: Александр Оглоблин / соцсети

Александр Оглоблин, владелец сети супермаркетов и гастрономов «Елисей», «Елисейский»:

— Про первые деньги я в шутку рассказываю историю из детства про то, как я своим одноклассникам продавал огрызки от яблок. Мама мне всегда давала с собой яблоко, я съедал часть, а ребята в классе ко мне подходили – просили дать откусить. А так как спрос превышал предложение, то я решил недоеденное яблоко продавать по 2 копейки, а полностью съеденное – по 1 копейки, но это в шутку. Что касается бизнеса, то я им начал заниматься со студенчества – это называлось фарцовкой. Мы тогда возили из Средней Азии книги на русском языке, которые у нас были в дефиците. Тогда была распределительная система между республиками и регионами, и понятно, что там книги на русском языке не были столь популярны. Возили оттуда лезвия «Шик» для бритвенных станков. Из Прибалтики возили бананы, я предложил еще возить киви. Это «лохматое чудо» и определило наш бизнес на несколько лет вперед. Мы занялись более серьезно поставкой фруктов и овощей и стали крупнейшей компанией в этом сегменте – это был «УралАгроИМПОРТ».

Евгения Левандовская

Фото: предоставлено Евгенией Левандовской

Евгения Левандовская, уральский ресторатор:

— Я помню свою первую работу — это был ресторан Keeer, где я работала хостес. В первый месяц заработала «великие деньги» — 4 тыс. руб. И может быть даже работодатели были правы, учитывая мою трудоспособность, которая мне казалась очень огромной, но по факту, скорее всего, очень низкой. Тогда я 2 тыс. руб. положила маме на телефон и за 2 тыс. руб. купила папе духи — была счастливая и довольная.

Антон Баков

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Антон Баков, уральский политик и бизнесмен:

— Первые деньги я заработал в классе в 7-8, когда мыл подъезды. Бабушка пенсионерка тогда устроилась на работу в ЖЭК, и мы с сестрой по очереди мыли подъезды, убирали собачьи какашки и прочее. Тогда я понял, что достаточно брезгливый человек, мыть подъезды — это не мое, и нужно заниматься чем-то другим. Первый бизнес у меня появился в 1988 году, когда я зарегистрировал свой первый кооператив и начал возить туристов в Верхотурье. Я там был всем — и экскурсоводом, и организатором, и продавал путевки. Это была хорошая школа. Как-то раз я купил билеты на тур на все выходные. Естественно, у меня не было таких денег, да и взять билеты на всю группу во времена всеобщего дефицита не так просто — все раскупали. Но ничего, я взял первый кредит. Мне одолжила денег пенсионерка, подруга моей бабушки. Это был мой первый крупный бизнес-проект. С тех пор я всегда старался придумать что-то прибыльное, не всегда получалось, но я старался.

Олег Флеганов

Фото: Предоставлено Resta Management

Олег Флеганов, глава Resta Management:

— Первую выгодную сделку провел в 8 классе. Мы тогда в каникулы с одноклассниками ездили на велосипедах и была мода чем-то их украшать. Один из одноклассников положил глаз на какой-то самодельный декор моего велика. Я тогда понял, что могу же продать эту штуку ему. Так состоялась моя первая сделка, на которой я заработал не так много, что-то в районе пары рублей. Но хорошо помню, что был очень рад и доволен собой. А заработанные деньги решил не тратить и отложить на «черный день».

Дмитрий Шишкин



Дмитрий Шишкин, генеральный директор группы компаний «Портновская мануфактура SHISHKIN»:

— В 25 лет получил первый большой корпоративный заказ от Уралвагонзавода на разработку коллекции одежды и последующее ее производство в промышленных масштабах для сети магазинов UVZ shop. На тот момент это была первая корпорация в России, которая по примеру Boing решила запустить такой проект. Наша работа длилась полгода: месяц на эскиз, месяц на согласование и четыре месяца — на производство. В общей сложности контракт был примерно на 20 млн руб. Заработал чистыми 2 млн руб. Это было для меня большим уроком с точки зрения того, что нужно оптимизировать производственные процессы, уменьшать себестоимость продукции, работать над эффективностью производства, чтобы с 20 млн руб. зарабатывать хотя бы 4-5 млн руб. чистыми. Но в любом случае для меня это были первые 2 млн руб., заработанные в 25 лет. В тот момент я сделал для себя вывод, что нужно уходить от частного пошива в сторону b2b сегмента, корпоративных клиентов, потому что это большая выручка, хорошая прибыль и возможность под такие контракты кредитоваться в банках. Эти 2 млн руб. я потратил на покупку машины супруге, поездку в Париж, дорогие дизайнерские вещи, но после этого я решился, скопил денег, взял кредит и начал строить первое крупное производство, которое ориентировано на b2b сегмент. Благодаря этому я поднял маржинальность с 10% до 20-25%.

Игорь Черноголов



Игорь Черноголов, президент группы компаний по производству гидроизоляции «Пенетрон-Россия»:

— Первый бизнес открыл в первом классе: покупал жвачку и продавал. Это мелочи, но в то время жвачки в обычных магазинах не было. Я жил на окраине, где был военторг, в котором продавали жвачку, и приносил ее в школу. Все говорили: «Дай пожевать» или «Купи нам». А мне было семь лет, туда идти 5 км через лес, покупать, нести обратно. Я говорю: «Слушайте, идите сами». А у них не получалось, потому что это был чужой район, где могут деньги отобрать. У меня появилось конкурентное преимущество: в этом районе меня знали. Я покупал за 15 коп., продавал за 20 коп. В восьмом классе я ездил на Шувакиш, где был небольшой рынок по продаже музыкальных дисков. Покупал, приезжал и продавал записи с этих дисков. Это был неплохой бизнес: у нас всегда были новые записи. А те, у кого новые записи, могут и дискотеки проводить. Но в одни выходные ты мог купить пластинку за 200 руб., записи продать по 50 руб., а в следующий раз приехать, и пластинка могла в два раза подешеветь. По-разному бывало.

Валерий Пиличев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП):

— Я мыл стекла машин на перекрестке ул. Комсомольская. Это было в 1994 году. Мы были первые в городе мойщики стекол и зарабатывали очень даже прилично. Мы это в каком-то фильме американском подсмотрели, взяли ведра с одноклассником и пошли на светофор. У машин, которые там стояли, мы мыли «лобовухи», а водители нам давали денежку. Первые деньги подкопил и купил маме конфет. Мы были родоначальниками этого бизнеса, потом, правда, он сошел на нет.

Семен Соловьев

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Семен Соловьев, совладелец «Винотеки Соловьева»:

— Первый шаг к бизнесу я сделал в начале 90-х годов, когда мне было 15 лет. Я покупал бутылочное пиво в магазине, вставал перед ним и торговал этими бутылками. За вечер у меня покупали 2-3 штуки. Так и строился бизнес: в одном месте купил, а в другом продал. Потом я продавал мороженое на вокзале, порой и в -20°С. С начала 2001 года я устроился работать «за знания» в первый винный ресторан Екатеринбурга — «Троекуровъ», что позволило мне укрепить свои позиции, как специалиста. Спустя 10 лет я смог с друзьями подступить к созданию первого бизнеса — «Винотеки Соловьева».

Александр Гайдуков

Фото: Пресс-служба ГК «Страна Девелопмент»

Александр Гайдуков, президент ГК «Страна Девелопмент»:

— Первой компанией, которую я создал, стал застройщик «Снегири». Базировались и работали мы в Тюмени. Также как сейчас я занимался строительством. Хорошо запомнил год, когда мы стартовали. Это был разгар кризиса 2008-го года. Но у нас получилось. За весь мой стаж работы в стройке, самым запоминающимся клиентом стала одна бабушка, еще в самом начале нашего бизнеса. Она доверила свои, по тем временам, большие деньги на покупку квартиры — 600 тыс. руб. Помню, она очень переживала за стабильность компании и сроках строительства. Бабушку мы не подвели!

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