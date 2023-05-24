Рефакторинг, «машинное зрение» и ГИС — куда движется заказная разработка

Сегодня российский рынок заказной разработки находится на подъеме и показывает положительную динамику. С какими запросами приходит бизнес, как разработчики могут помочь госсектору в развитии инновационных систем, какие узкие компетенции под силу решить команде на аутсорсе, а также насколько востребован искусственный интеллект у заказчиков, корреспонденту Business Guide Алле Михеенко рассказал директор по заказной разработке компании «Девелоника» (ГК Softline) Виктор Алгазин.

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BUSINESS GUIDE: Какие тенденции сегодня характерны для рынка заказной разработки?

ВИКТОР АЛГАЗИН: Интересы рынка можно разделить на два больших блока: потребности со стороны госструктур и задачи крупного бизнеса. Учреждения госсектора сфокусированы на развитии инновационных систем и переходе на отечественную платформу. В связи с этим для разработчиков возникает необходимость переписывания некоторых блоков под новые платформы и решения. Плюс идет активное развитие самих ГИС (государственных информационных систем), добавляется функционал. Здесь тоже возникают большие запросы. Кроме того, стоит помнить о задаче по написанию новых информационных систем, так как некоторые решения из-за внешнеполитического давления оказались недоступны.

В коммерческом сегменте каждый второй крупный заказчик видит первоочередной задачей замену SAP на отечественные решения. Но это вопрос не двух недель — само внедрение SAP занимало до пяти лет. Миграция выстроенной и достаточно дорогостоящей системы, которая интегрирована практически во все бизнес-процессы, на новую ERP-систему — процесс с комплексным многофазным подходом. Всю имеющуюся инфраструктуру заказчика, начиная от аппаратной части и заканчивая программной, нужно перестроить без потерь. Ведь, как правило, системы переписываются или переводятся на живых процессах, работу бизнеса никто не останавливает. Значит, в какой-то момент должны функционировать две системы: старая и новая. Это непростая задача, которую помогает решать «Девелоника» с помощью заказной разработки.

BG: Инхаус или аутсорс: что сегодня выбирает бизнес?

В. А.: Сейчас можно сказать, что маятник между выбором собственной команды (инхаус) или аутсорсингом качнулся в сторону первого. На то есть понятные причины. До начала 2022 года на рынке найти специалистов было крайне сложно. Их стоимость была космической. Уходило много времени и трат, чтобы их найти, перекупить, обучить, а потом еще и сохранить. Проще было прибегнуть к таким компаниям, как мы, чтобы быстро стартовать с проектом. Мы могли обеспечить ресурс в виде специалистов нужной квалификации, в нужном количестве и в быстрые сроки. После СВО много команд освободилось, потеряв крупных клиентов (таких как Google, LinkedIn, Salesforce).

Да, некоторые компании релоцировали своих сотрудников, но большая часть IT-специалистов все же осталась в России. Таким образом, свободных команд стало на рынке больше, а заказчик воспринял сигнал к тому, что сейчас найти ресурсы, более или менее соответствующие их требованиям, гораздо проще. В этот момент и произошел разворот со стороны аутсорс-ресурсов в сторону инхаус-разработки, когда можно взять специалиста с рынка. Очевидно, что через два-три года дефицит ресурсов опять перейдет в другую плоскость. То есть на рынке будет очень сложно в короткое время найти нужные ресурсы за разумные цены. И опять все перейдет на аутсорсинг. Но если посмотреть на зрелые рынки (американский или европейский), то там история с аутсорсингом ресурсов развивается космическими темпами.

BG: Непосредственно в «Девелонику» с какими узкими компетенциями крупные компании обращаются с учетом решения задач инновационного подходов и импортозамещения?

В. А.: К нам больше обращаются не за технологической экспертизой, а за решением бизнес-задач. Например, автоматизации процессов. Вот пример: группа инвесторов увидела точку роста бизнеса в рынке твердых бытовых отходов. Им нужна информационная система, которая бы с помощью бизнес-процессов связывала все этапы движения бытовых отходов. Начиная со сбора, перевозки, сортировки, утилизации и до переработки и хранения, как это регламентируется законодательством. С точки зрения «коробочных» продуктов таких решений нет. Соответственно, задача по автоматизации всех этих процессов есть, она понятна и объявляется ядром этого основного бизнеса.

Кроме того, приходят с запросами провести бизнес-аналитику и скомпоновать процессы, вписать их в информационную систему. Много запросов в финансовом секторе, связанных с автоматизацией внутренних процессов, верификацией заемщиков, анализом рисков, связанных с кредитованием, и с созданием так называемого «кредитного конвейера». Такие решения «Девелоника» тоже умеет реализовывать, помогая клиентам в появлении подобных сервисов.

Также наши специалисты работают в проектах крупных игроков, развивающих собственные цифровые экосистемы. Команда «Девелоники» занята на проектах, связанных с организацией потокового видео, работы поисковых систем, кроме того, есть проекты даже в бизнесе доставки.

BG: Какие задачи стоят в развитии маркетплейсов и что можете предложить в этом направлении?

В. А.: Сегодня развитие маркетплейсов — тема, как говорится, «горячий пирожок». Бизнес задумывается о том, как монетизировать ту аудиторию, с которой он работает. И одно из решений — появление такого пространства, где заказчики могут встречаться с потенциальными инвесторами или теми, кто предлагает решения, продукты.

Мы же сейчас ведем переговоры и детальную проработку по вопросу появления маркетплейса у одного заказчика. Это маркетплейс, где пользователи смогут заказывать определенные услуги и сервисы, связанные с функционированием своей жилищной инфраструктуры. Думаю, что через полгода сможем официально анонсировать проект.

BG: Одна из актуальных тем в IT — внедрение искусственного интеллекта. Многие отечественные специалисты занимаются разработкой аналогов ChatGPT. Вы работаете в этом направлении?

В. А.: Действительно, появление ChatGPT в широком пользовании и доступном формате всколыхнуло к технологии волну интереса. Крупные игроки давно работали над такими проектами. Например, сейчас «Сбер» объявил о запуске нейросети и представляет ее в бета-версии для разработчиков. Мы внимательно смотрим за этими трендами. У нас есть тестовая группа, которая встраивает искусственный интеллект в процесс создания кода. Команда занимается такими новыми технологиями, как машинное зрение, искусственный интеллект, Data Scientist и т. д.

Что касается заказчиков, то пока они не готовы переплачивать просто за красивую картинку. Должна быть уверенность, что ИИ гарантирует неизменно высокий результат, но этого пока нет. Кроме того, решение получается достаточно дорогое. Однако есть и удачные примеры, когда ИИ становится отличным подспорьем. Например, во времена пандемии коронавируса разработчики одного отечественного стартапа предложили решение на основе ИИ, в котором система просматривала снимки МРТ и выявляла отклонения. Подсказывая тем самым доктору, на какие снимки нужно обратить внимание. Значительно ускорялся процесс просмотра. Если раньше врач тратил на процесс (как минимум) пять минут, теперь система делала это за пять секунд.

BG: Что может предложить ваша заказная разработка по гаджетам?

В. А.: У «Девелоники» достаточно широкая экспертиза в области мобильных приложений — от создания с нуля до их поддержки и рефакторинга. И, конечно, очень важно тестирование, потому что любой цифровой продукт требует проверки систем по нагрузке и функциональным возможностям. Одновременно с этим проверяется и линия информационной безопасности.

BG: В прошлом году в «Девелонике» произошел ряд трансформаций по расширению технологической экспертизы за счет покупки нескольких региональных игроков IT-рынка. Как расширились компетенции компании?

В. А.: Действительно, в 2022-м к нам присоединился очень интересный актив — костромская команда, почти 400 высококлассных специалистов. С того момента у «Девелоники» появилась та самая часть бизнеса, которая отвечает за тестирование и на финальной стадии — появление цифрового продукта.

Некий кирпич в фундаменте платформы как законченного решения для наших клиентов, тот случай, когда заказчику предложена не просто разработка, а именно полный стек наших сервисов. Поэтому теперь компания — это профессионалы разработчики, аналитики и тестировщиков в пяти городах: Москве, Костроме, Ижевске, Воронеже и Уфе. А сама «Девелоника» обеспечивает полный спектр услуг, связанных с созданием цифрового продукта. От написания архитектуры, создания прототипа решений, написания кода и его тестирования и заканчивая запуском в эксплуатацию, обеспечением поддержки и сопровождением систем.