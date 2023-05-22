Уральский институт МВД возглавил полковник полиции Павел Капустюк

Начальником Уральского юридического института (УрЮи) МВД РФ указом президента Владимира Путина назначен Павел Капустюк. Об этом сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. Полковник Капустюк занимает управляющие должности в институтах МВД РФ с 2009 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полковник Павел Капустюк

Фото: предоставлено В.Н. Горелых Полковник Павел Капустюк

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

На церемонию назначения прибыл руководитель главного управления по работе с личным составом МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Ларионов. По поручению начальника ГУ МВД региона Александра Мешкова на мероприятие прибыли его заместители — полковники полиции Александр Воронежский и Сергей Ремезков.

По словам полковника Горелых, Павел Капустюк начал свою карьеру 31 год назад. В октябре 2007 года он возглавил отдел профессиональной подготовки управления кадров ГУВД по Иркутской области. С 2009 года полковник Капустюк руководил Южно-Сахалинским филиалом Дальневосточного института МВД, с 2012 года факультетом повышения квалификации Владивостокского филиала Дальневосточного института МВД, а с 2017 по 2023 год — Восточно-Сибирским институтом МВД.

Предыдущий руководитель ВУЗа генерал Роман Павленков возглавил академию МВД России в Волгограде.

Полина Хабарова

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