Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославский губернатор поручил главам районов оперативно устранить нарушения пожарной безопасности

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил главам семи муниципальных районов оперативно устранить нарушения требований пожарной безопасности в 13 населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба ярославского правительства.

Михаил Евраев

Михаил Евраев

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Михаил Евраев

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Поручения были даны в ходе оперативного совещания в правительстве области, задания получили руководители Ростовского, Борисоглебского, Даниловского, Рыбинского, Угличского, Ярославского и Некрасовского районов. В числе основных замечаний губернатора — ненадлежащее состояние пожарных водоемов, отсутствие подъездных путей к воде, нехватка средств пожаротушения и специнвентаря.

«Ранее мы приняли решение, что обеспечим 100-процентный охват территории лесного фонда видеомониторингом. Но и для населенных пунктов мы должны принять все меры, чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации. На следующей неделе прошу отчитаться о проделанной работе»,— сказал Михаил Евраев.

На оперативном совещании было дано поручение о создании оперативных групп на территориях, примыкающих к лесам. Они нужны для мониторинга обстановки и быстрого принятия мер в случае лесного пожара. Отдельная задача — провести на границах населенных пунктов и леса работы по созданию спецполос, очищенных от сухостоя и прошлогодней травы. Этим должен заняться региональный департамент лесного хозяйства совместно с арендаторами земельных участков.

Должны помогать и главы сельхозпредприятий. В ходе совещания губернатор просил глав районов напомнить руководителям сферы АПК об изменении правил предоставления господдержки.

« В случае пожаров на землях сельхозназначения меры господдержки обнуляются. Большая просьба довести это до своих предприятий, коллеги. Я бы рекомендовал руководителям предприятий подумать об установке камер, чтобы контролировать ситуацию на полях в целом и по пожарной безопасности в частности»,— подчеркнул Михаил Евраев.

Андрей Иванов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...