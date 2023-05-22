Ярославский губернатор поручил главам районов оперативно устранить нарушения пожарной безопасности

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил главам семи муниципальных районов оперативно устранить нарушения требований пожарной безопасности в 13 населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба ярославского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Евраев

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Михаил Евраев

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Поручения были даны в ходе оперативного совещания в правительстве области, задания получили руководители Ростовского, Борисоглебского, Даниловского, Рыбинского, Угличского, Ярославского и Некрасовского районов. В числе основных замечаний губернатора — ненадлежащее состояние пожарных водоемов, отсутствие подъездных путей к воде, нехватка средств пожаротушения и специнвентаря.

«Ранее мы приняли решение, что обеспечим 100-процентный охват территории лесного фонда видеомониторингом. Но и для населенных пунктов мы должны принять все меры, чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации. На следующей неделе прошу отчитаться о проделанной работе»,— сказал Михаил Евраев.

На оперативном совещании было дано поручение о создании оперативных групп на территориях, примыкающих к лесам. Они нужны для мониторинга обстановки и быстрого принятия мер в случае лесного пожара. Отдельная задача — провести на границах населенных пунктов и леса работы по созданию спецполос, очищенных от сухостоя и прошлогодней травы. Этим должен заняться региональный департамент лесного хозяйства совместно с арендаторами земельных участков.

Должны помогать и главы сельхозпредприятий. В ходе совещания губернатор просил глав районов напомнить руководителям сферы АПК об изменении правил предоставления господдержки.

« В случае пожаров на землях сельхозназначения меры господдержки обнуляются. Большая просьба довести это до своих предприятий, коллеги. Я бы рекомендовал руководителям предприятий подумать об установке камер, чтобы контролировать ситуацию на полях в целом и по пожарной безопасности в частности»,— подчеркнул Михаил Евраев.

Андрей Иванов