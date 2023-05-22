С 1 июня из аэропорта Сочи в Майкоп запустят ежедневные «Ласточки»

С 1 июня из аэропорта Сочи в Майкоп запустят поезд №814 сообщением Аэропорт Сочи — Майкоп. «Ласточка» станет вторым дневным поездом, который свяжет столицу Адыгеи и Черноморское побережье, сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс» Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс»

От аэропорта Сочи поезд будет отправляться ежедневно в 06:41 и прибывать в Майкоп в 12:41. В обратном направлении поезд будет уходить в 16:10 и прибывать в Сочи также, ровно через шесть часов. По пути предусмотрены остановки на станциях Адлер, Хоста, Сочи, Дагомыс, Лоо, Лазаревская, Шепси, Туапсе, Хадыженская и Белореченская.

Сейчас жители Майкопа могут добраться в Сочи поездом №834. Из столицы Адыгеи он уезжает утром, а из Имеретинского Курорта — вечером. Поезд курсирует до станций Анапа, Новороссийск и Ростов-Главный.

Татьяна Ручкина

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