Иноагенты уже не вывозят

Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия ФСБ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему председателю пермского «Центра исторической памяти» Александру Чернышову. Он обвиняется в покушении на контрабанду части архива пермского отделения «Мемориала» (внесен в реестр иностранных агентов, ликвидирован решением суда). По версии следствия, господин Чернышов и экс-председатель пермского отделения Роберт Латыпов пытались вывезти документы в Германию. Эксперты считают, что архив представляет историческую и культурную ценность для региона. Как выяснилось в суде, гос­подин Чернышов полностью признал вину, в ходе процесса он просил отправить его под домашний арест. Но сотрудничество со следствием не помогло избежать ему заключения в СИЗО до 11 июля. Гос­подин Латыпов настаивает, что никакой ценности архив не представляет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Как следует из ходатайства следователя ФСБ, Александр Чернышов был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ 21 мая в подмосковной Истре. Там он отбывал административное наказание в виде 15 суток ареста за то, что якобы ругался в аэропорту Шереметьево. По версии следствия, господин Чернышов причастен к попытке вывоза в Германию части архива пермского отделения «Мемориала» вместе с экс-председателем организации Робертом Латыповым. Как утверждает следствие, 5 мая он намеревался вылететь в Стамбул, а оттуда в одну из стран ЕС. Документы архива, по данным экспертизы, представляют историко-культурную ценность для Пермского края, а стоимость бумаг составляет 380 тыс. руб. При этом они были изъяты силовиками еще 11 марта, поэтому преступление до конца довести не удалось.

Александр Чернышов сотрудничал с «Мемориалом» с 2004 года, в 2013 году он стал научным сотрудником организации, участвовал в поисковых экспедициях, связанных с историей политических репрессий на севере Прикамья. До ликвидации пермского отделения «Мемориала» он был членом его правления, а затем возглавил пермскую региональную благотворительную общественную организацию «Центр исторической памяти».

О возбуждении дела о попытке контрабанды стало известно в минувшую пятницу, когда сотрудники ФСБ и МВД при поддержке спецназа провели в Перми массовые обыски у бывших активистов «Мемориала», а также у местных правозащитников, в том числе и у бывшего уполномоченного по правам человека в регионе Татьяны Марголиной. Собеседники «Ъ-Прикамье» рассказывают, что оперативники и спецназовцы пытались провести обыск и в коттедже, где ранее проживал Роберт Латыпов. Недвижимость гос­подин Латыпов продал еще в прошлом году. «В общем, и хозяева, и опера были весьма удивлены, увидев друг друга»,— говорит один из источников.

Обосновывая свое ходатайство, следователь заявила, что Александр Чернышов, находясь на свободе, может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей и воспрепятствовать расследованию, поскольку не все участники преступления установлены. Позицию ФСБ поддержал представитель прокуратуры Пермского края Виталий Копылов.

Защитник господина Чернышова Алексей Шардаков предложил отправить своего доверителя под домашний арест. Адвокат отметил, что Александр Чернышов полностью признает свою вину и готов сотрудничать со следствием. По словам адвоката, его доверитель не намерен ни скрываться от правоохранительных органов, ни оказывать давление, поскольку покинул пост председателя. «Как видно из материалов, мероприятия по уголовному делу проводились с 11 марта, следственные действия освещались в СМИ,— говорит господин Чернышов.— То есть с момента обнаружения преступления прошло больше двух месяцев, все заинтересованные лица знают о расследовании». Адвокат полагает, что ФСБ не представила доказательств, будто Александр Чернышов может оказывать противодействие следствию. «Он не может ни на что повлиять,— убежден господин Шардаков.— Александр Анатольевич — человек крайне скромный, религиозный, в агрессивном поведении он никогда замечен не был».

Роберт Латыпов, который является еще одним фигурантом дела, сейчас находится в Германии. По данным «Ъ-Прикамье», следствие может предъявить ему обвинение заочно, а затем обратиться в суд с ходатайством о заочном аресте. Наличие этого судебного акта позволит объявить господина Латыпова в международный розыск.

Сам Роберт Латыпов ранее заявил, что никакой культурной ценности архив не представляет, поскольку относится к делопроизводству. Часть документов архива, по его словам, действительно была отправлена из Перми, но не за границу, а в Москву, для их систематизации.

Дмитрий Астахов