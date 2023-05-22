«Солнечный круг» ушел в закат

Как стало известно «Ъ-Юг», суд отказал администрации Ростова в требовании вернуть компанию «Солнечный круг» в состав участников АО «Киноконцертный комплекс “Юбилейный”». По договору с городскими властями компания вошла в АО более десяти лет назад, взяв на себя обязательства инвестора реконструкции старого советского кинотеатра в Первомайском районе Ростова (Сельмаш). Из-за финансовых трудностей этот проект до сих пор не реализован, два года надазад «Солнечный круг» вышел из него, продав свои акции предпринимателю Игорю Воронову. Несмотря на неудачу в суде, чиновники настаивают, что «Солнечный круг» по-прежнему является стороной инвестиционного договора.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сроки завершения работ по реконструкции киноконцертного комплекса пока неизвестны

Фото: «Ъ-Юг» Сроки завершения работ по реконструкции киноконцертного комплекса пока неизвестны

Фото: «Ъ-Юг»

Арбитражный суд отказал Департаменту имущественно-земельных отношений (ДИЗО) Ростова в требовании признать недействительной сделкой соглашение между ООО «Солнечный круг» и местным предпринимателем Игорем Вороновым об уступке акций АО «Киноконцертный комплекс “Юбилейный”». Об этом сообщается на сайте суда.

Спорное соглашение было заключено в декабре 2021 года. В результате «Солнечный круг» вышел из состава участников АО «Киноконцертный комплекс “Юбилейный”», а принадлежавшие компании 75% акций АО перешли во владение Игоря Воронова.

АО было создано в 2013 году с участием администрации Ростова с целью реализации проекта по реконструкции кинотеатра «Юбилейный».

Спустя почти год после выхода «Солнечного круга» из состава участников АО директор ДИЗО Игорь Петров сделал вызвавшее резонанс в СМИ заявление по этому поводу. По словам чиновника, «Солнечный круг» продал свою долю в АО без согласования с администрацией. «Продал он их физлицам (Игорю Воронову - «Ъ-Юг»), и получается, что “Солнечный круг” вышел из инвестдоговора. Этого делать было нельзя. Сейчас будем разбираться с этим фактом», — сказал Игорь Петров.

После этого ДИЗО обратился в арбитражный суд с требованием признать отчуждение акций «Киноконцертного комплекса “Юбилейный”» в пользу Игоря Воронова недействительной сделкой и, соответственно, вернуть «Солнечный круг» в состав участников АО.

Как заявил в суде представитель ДИЗО, покинув акционерное общество, компания нарушила договор о реконструкции кинотеатра «Юбилейный», в соответствии с которым она как акционер взяла на себя обязательства инвестора.

По мнению ведомства, замена акционера создает предпосылки для невозможности исполнения договора, поскольку Игорь Воронов не является его стороной.

Тем не менее арбитражный суд требование городских чиновников отклонил. Мотивировочная часть судебного решения пока не опубликована. Судебное постановление еще может быть обжаловано в апелляционном суде.

В администрации Ростова возможное сотрудничество с новым акционером АО «Киноконцертный комплекс “Юбилейный”» не комментируют.

В ДИЗО считают, что «замена инвестора в договоре не осуществлялась», пояснили «Ъ-Юг» в пресс-службе администрации. «Реконструкция кинотеатра осуществляется в соответствии с заключенным между Департаментом имущественно-земельных отношений и ООО «Солнечный круг» в 2013 году инвестиционным договором»,— говорит представитель ведомства.

Связаться с Игорем Вороновым не удалось.

Генеральный директор АО «Киноконцертный комплекс “Юбилейный”» Евгений Древаль сказал «Ъ-Юг», что работы по реконструкции киноконцертного комплекса продолжаются, однако возможные сроки завершения работ он назвать затруднился.

Напомним, еще 11 лет назад власти Ростова-на-Дону приняли решение о реконструкции кинотеатра «Юбилейный», которая, по сути, представляет собой строительство нового пятиэтажного ТРК на месте старого кинотеатра в районе Сельмаш. Инвестировать и реализовать проект согласился «Солнечный круг» (оператор сети продуктовых супермаркетов). В 2013 году городской департамент имущественно-земельных отношений и фирма создали акционерное общество «Киноконцертный комплекс “Юбилейный”» с уставным капиталом 135 млн руб. Город внес в уставный капитал АО сам кинотеатр и земельный участок под ним, получив долю 25%. «Солнечному кругу» достались 75%, за которые он внес 101 млн руб.

В соответствии с договором, который департамент заключил с инвестором в 2013 году, киноконцертный комплекс должны были построить в срок не более трех лет, однако проект не реализован до сих пор.

По визуальной оценке, стройка сейчас представляет собой готовую коробку здания.

По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2009-2017 годах Игорь Воронов являлся владельцем 100% ООО «Солнечный круг».

Ранее «Ъ-Юг» писал, что в декабре 2021 года администрация Ростова избавилась от своей доли в АО «Киноконцертный комплекс “Юбилейный”», выставив ее на торги за 41 млн руб. Покупателем стала Воронова Анастасия Игоревна.

Вадим Водолазов