После нападения диверсантов на Белгородскую область жители Крыма получают фейк-рассылки

22 мая на фоне событий в Белгородской области в крымских чатах целый день появляются десятки различных фейков о ходе спецоперации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Параллельно с Белгородской историей в крымские чаты целый день вбрасывают разнообразные фейки: партизаны, захват, эвакуация. Крымчане сами их в этих же чатах и разоблачают»,- отметил Олег Крючков.

Он напомнил, что с 2014 года в Крыму регулярно появляются различные фейки. По словам Олега Крючкова, жители республики уже научились проверять информацию.

Днем 22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, в результате их действий есть несколько пострадавших. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Около 17:30 в Белгородском районе области система ПВО сбила беспилотник.

После произошедших событий в регионе для обеспечения безопасности граждан ввели правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Он уже начал действовать.

Татьяна Ручкина

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