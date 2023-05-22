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Предприятия Сокольского района представили свой промышленный потенциал

Предприятия Сокольского района Нижегородской области презентовали свои планы развития на выездном заседании клуба парламентских журналистов. Так, ООО «Лоймина» до конца 2023 года намерено в пять раз увеличить производство интерьерных и фасадных красок (сейчас объем составляет 8 т. в сутки). Компания также планирует начать выпуск штукатурок, силикатных и известняковых красок, которые используются при реставрации исторических зданий. По словам коммерческого директора компании Романа Савенкова, «Лоймина» производит несколько тысяч рулонов обоев в сутки, база образцов составляет около 5,6 тыс. видов обоев. Кроме того, фабрика сотрудничает с европейскими и азиатскими дизайнерами, оставшись единственным в России производителем, специализирующимся на выпуске обоев на флизелиновой основе. «Сегодня мы занимаем около 40% российского рынка и конкурируем на нем с фабриками из Западной Европы и Северной Америки. Сейчас мы ориентированы на российский рынок, с которого ушла часть западных производителей», – рассказал Роман Савенков. Он отметил, что в России «Лоймина» намерена побить мировой рекорд по продаже обоев (2,4 млн рулонов обоев из одной коллекции), установленный 1984 году канадцами.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

«Сокольский промкомбинат» сейчас выполняет заказ по пошиву формы для сотрудников РЖД. По словам директора предприятия Ивана Татаринцева, в месяц сокольские швеи отшивают до 5 тыс. летних и 3,5 тыс. зимних форменных костюмов. Оборот предприятия по итогам 2022 года составил около 90 млн руб. увеличившись на 12%. «Мы готовы открыть новые цеха и нарастить объемы производства на 40-50%, но не сможем сделать это без определенной государственной поддержки. Сейчас мы не справляемся с объемом поступающих заказов, от некоторых приходится отказываться. Вся проблема в острой нехватке кадров. Нам самим приходится готовить швей, а из 10 кандидатов остается трое», – рассказал Иван Татаринцев.

Третий работодатель «MAX-Технологии» является единственным предприятием, производящим стеновые и мебельные панели с использованием алюминиевых сот: они вдвое легче, чем аналогичные конструкции из ДСП. По словам владельца предприятия Олега Гавинского, более половины работы приходится на госзаказ. В том числе панели устанавливают в каютах военных кораблей-торпедоловов, которые собирает Сокольская судоверфь, и салонах «Метеоров» на подводных крыльях производства ЦКБ СПК им. Р. Е. Алексеева. Также из облеченных панелей компания производит мебель под заказ, в том числе и судовую. «Мы видим, что в районах Нижегородской области можно развивать промышленные производства, в том числе комплектующие для судов и вагонов. Для того, чтобы это развитие было более интенсивным, предприятиям необходима определенная господдержка. По итогам визита в Сокольский район мы поставим в минпроме вопрос о предоставлении Сокольскому промкомбинату субсидий на компенсацию части затрат на приобретаемое оборудование», – сообщил депутат заксобрания Владимир Беспалов. Нехватку кадров планируется обсудить с нижегородским министерством образования.

Андрей Репин

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